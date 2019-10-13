تطبيق واتس آب يختفي من جوجل بلاي

الأحد 13 أكتوبر 2019

الخليج 365

بفضل تشفير الرسائل من طرف إلى طرف وعدد من الميزات بما في ذلك مكالمات الصوت والفيديو المجانية، يعد واتس آب WhatsApp أحد أكثر تطبيقات المراسلة شيوعًا في العالم.



وفي يوليو 2017، حقق WhatsApp علامة فارقة من خلال الإبلاغ عن مليار مستخدم نشط يوميًا، وتمتلك شركة فيس بوك تطبيق واتس آب في أكتوبر 2014، وكلفت الصفقة فيس بوك 19 مليار دولار من الأسهم؛ بحلول الوقت الذي تم فيه إغلاق الصفقة.

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وبينما يتم تقديم WhatsApp لكل من مستخدمي الأندرويد وiOS، إلا أن أي شخص ينتمي إلى المجموعة الأخيرة التي تتطلع إلى تثبيت التطبيق، كما لاحظ موقع TNW، لسبب غير معروف اختفاء واتس آب من متجر بلاي، والإصدار الوحيد من واتس آب الذي ظهر في متجر Google Play هذا الصباح هو WhatsApp for Business.

وإضافة إلى ذلك، يلاحظ مشتركو واتس آب هؤلاء الذين يتفقدون مخزونهم من التطبيقات من متجر Play أن واتس آب تمت إزالته من قائمة التطبيقات المثبتة والبيتا.

والأخبار السارة هي أن واتس آب أعلن منذ ذلك الحين أن التطبيق عاد إلى متجر Google Play، وإضافة إلى ذلك، عاد واتس آب الآن إلى علامتي التبويب المثبتة والتجريبية في متجر Play، ولا يوجد سبب الاختفاء الغامض، وفي الشهر الماضي، لاحظ مستخدمو Reddit أن إنستجرام اختفى أيضًا من متجر Play، لكنه عاد بعد يوم.