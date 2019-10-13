الوزاري العربي يلوح بإجراءات دبلوماسية وعسكرية ضد أنقرة

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لوّح الاجتماع الوزاري العربي الطارئ، أمس السبت، بإجراءات دبلوماسية واقتصادية وتجارية وعسكرية ضد أنقرة، رداً على عمليتها العسكرية الأحادية في شمال شرقي سوريا، وشددت دولة الإمارات العربية المتحدة على مطالبة تركيا بسحب قواتها وكل القوات الأجنبية التي استباحت أراضي سوريا، والدفع نحو إنجاح الحل السياسي في هذا البلد العربي، مؤكدة أن الحد الأدنى للعمل العربي المشترك يفرض موقفاً حازماً للتصدي لهذا الانتهاك السافر لسيادة بلد عربي، والذي يعتبر أيضاً اعتداء على الأمن القومي العربي.

وجددت الإمارات إدانتها واستنكارها بأشد العبارات العدوان التركي على الأراضي السورية الذي بدأ الأربعاء الماضي، باعتباره عملاً مرفوضاً جملة وتفصيلاً، وأعلنت رفضها لأي خطوات أو إجراءات تأتي كنتيجة لهذا العدوان، باعتبارها غير قانونية وتخالف القوانين الدولية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الطارئ، الذي عقد على مستوى وزراء الخارجية، وتركز على مناقشة بند واحد يتعلق بسبل مواجهة العدوان التركي على الأراضي السورية، برئاسة محمد علي الحكيم وزير الخارجية العراقي رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة، وبحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.

ولفت قرقاش إلى أن الأمة العربية تواجه في الوقت الراهن تحديات غير مسبوقة، وتمر المنطقة بفترة شديدة الخطورة تتطلب التعامل معها بطريقة عقلانية، في ظل انتهاك بعض الأطراف الإقليمية سلوكاً منفلتاً غير محسوب العواقب يهدد وحدة وسيادة بلد عربي شقيق.

وأشار إلى أن التعدي التركي العسكري السافر على شمال شرق سوريا يمثل اعتداءً صارخاً على سيادة دولة عربية شقيقة، واستغلالاً للظروف التي تمر بها، بما يتنافى مع جميع القوانين والأعراف الدولية ذات الصلة، ويزعزع استقرار المنطقة، مشدداً على ضرورة أن يكون للعرب تحرك وعدم ترك مستقبل سوريا لتدخلات خارجية لا تخفي أطماعها، موضحاً أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد ضرورة وحتمية تفعيل الدور العربي في سوريا، وأن يكون العدوان التركي محفزاً للدول العربية وللجامعة العربية لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة استباحة الأراضي العربية.

وعبّر قرقاش عن قلق الإمارات العميق من الانعكاسات السلبية على الأوضاع الإنسانية في سوريا، وتداعيات هذا العدوان على هذه الأوضاع، محذراً من تفاقم معاناة الشعب السوري الشقيق نتيجة لذلك، مشيراً إلى أن هذا العدوان سجل منذ الساعات الأولى قتلاً للأبرياء وترويعاً للآمنين، وقال إنه سينتج عنه بالتأكيد أزمة إنسانية مع هروب عشرات الآلاف من الأبرياء المدنيين بحثاً عن السلامة والأمن بعيداً عن التقتيل، وأضاف: إن الخلاصة ستكون فاجعة إنسانية جديدة، ونحن على أبواب الشتاء، فضلاً عن شبهات استحداث تغيير ديموغرافي يهدد بنية المجتمع السوري على خطى ما ارتكبه التدخل الإيراني من جرائم إنسانية، داعياً المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته من خلال تبنى موقف حازم وجاد إزاء هذا العدوان، والمطالبة بخروج القوات التركية والأجنبية من الأراضي السورية، والتركيز على الحل السياسي باعتباره الحل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية.

وأعرب مجدداً عن دعم دولة الإمارات للحل السياسي، وجهود المبعوث الأممي إلى سوريا «جير بيدرسون»، للتوصل إلى حل للازمة السورية، وفقاً لمقررات بيان جنيف (١)، حفاظاً على وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها وسلامة شعبها الشقيق، مؤكداً أن دولة الإمارات لا تدخر أي جهد للمساهمة في الجهود الدولية للتخفيف من معاناة الشعب السوري.

ونبه قرقاش إلى أن التوغل التركي العسكري في سوريا الذي تلفّه الكثير من الشبهات حيال الأهداف المعلنة المشكوك فيها سينجم عنه تعزيز قدرة الإرهابيين بعدما تم دحرهم، ورأى أن ذلك ينطوي على خطر داهم على الأمن الإقليمي والدولي، محذراً في هذا الصدد من استغلال تنظيم «داعش» لتداعيات الغزو التركي.

وفي تغريدة على حسابه على تويتر أكد قرقاش، أن العدوان التركي على سوريا غير شرعي ومرفوض عربياً ودولياً. وأضاف: «في اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية لبحث الاعتداء التركي على سوريا، التداعيات خطيرة على الصعيد السياسي والإنساني والعدوان التركي غير شرعي ومرفوض عربياً ودولياً، مرة أخرى تبرز ضرورة العمل العربي المشترك أمام التدخلات الإقليمية في الشؤون العربية».

وأدان مجلس الجامعة، العدوان التركي على الأراضي السورية، باعتباره خرقاً واضحاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وخاصة القرار رقم 2254، واعتبر العدوان التركي تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي، وللأمن والسلم الدوليين، مؤكداً أن كل جهد سوري للتصدي لهذا العدوان والدفاع عن الأراضي السورية هو تطبيق للحق الأصيل لمبدأ الدفاع الشرعي عن النفس، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مطالباً تركيا بوقف العدوان، والانسحاب الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي السورية.

وشدد المجلس على أن هذا العدوان على سوريا يمثل الحلقة الأحدث من التدخلات التركية، والاعتداءات المتكررة وغير المقبولة على سيادة دول أعضاء في الجامعة العربية، وقرر المجلس النظر في اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة العدوان التركي، بما في ذلك خفض العلاقات الدبلوماسية، ووقف التعاون العسكري، ومراجعة مستوى العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية مع تركيا، مطالباً مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف العدوان التركي، والانسحاب من الأراضي السورية بشكل فوري، وحث كافة أعضاء المجتمع الدولي على التحرك في هذا السياق، مع العمل على منع تركيا من الحصول على أي دعم عسكري أو معلوماتي يساعدها في عدوانها على الأراضي السورية.

وأكد وزراء الخارجية العرب الرفض القاطع لأي محاولة تركية لفرض تغييرات ديموغرافية في سوريا عن طريق استخدام القوة في إطار ما يسمى «المنطقة العازلة»، باعتبار أن ذلك يمثل خرقاً للقانون الدولي، ويدخل في مصافّ الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي تستوجب الملاحقة والمحاسبة القضائية الدولية لمرتكبيها، ويشكل تهديداً خطيراً لوحدة سوريا واستقلال أراضيها وتماسك نسيجها الاجتماعي، مجدداً تأكيد مسؤولية المجتمع الدولي لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بوقف تلك المحاولات، وفرض التزام تركيا بقواعد القانون الدولي الإنساني ما استمر عدوانها على سوريا، وتحميل المسؤولية في هذا الصدد لكل من يتورط في انتهاكات أو جرائم ترتكب خلاله.

وحمل القرار تركيا المسؤولية كاملة عن أي تداعيات لعدوانها على تفشي الإرهاب أو عودة التنظيمات الإرهابية- بما فيها تنظيم «داعش» الإرهابي- لممارسة نشاطها في المنطقة، ومطالبة مجلس الأمن في هذا الإطار باتخاذ كل ما يلزم من تدابير بشكل فوري؛ لضمان قيام تركيا بتحمل مسؤوليتها في هذا الخصوص، ومنع تسلل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى خارج سوريا.

وكلف المجلس الأمين العام بإجراء اتصالات مع أمين عام الأمم المتحدة، لنقل مضمون قرار مجلس الجامعة، وتوزيعه على أعضاء الأمم المتحدة كوثيقة رسمية، والنظر في ترتيب زيارة لوفد وزاري عربي مفتوح العضوية إلى مجلس الأمن؛ لمتابعة الأمر والعمل على وقف العدوان التركي على الأراضي السورية.

كما تم تكليف المجموعة العربية في نيويورك ببحث سبل التصدي للعدوان التركي داخل مختلف أجهزة الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن، ورفع توصياتها لمجلس جامعة الدول العربية في هذا الشأن في أسرع وقت ممكن. وجدد المجلس تأكيد وحدة واستقلال سوريا، والتشديد على أهمية البدء الفوري في المفاوضات السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، خاصة في إطار اللجنة الدستورية التي أعلن عن إنشائها مؤخراً، لتطبيق العناصر الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2254، والتوصل لتسوية سياسية للأزمة السورية، وإنهاء معاناة أبناء الشعب السوري.

وقرر المجلس الموافقة على إدراج بند «التدخلات التركية في الدول العربية» كبند دائم على جدول أعمال مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، وتشكيل لجنة لمتابعة الأمر. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية العراق، عقب اختتام الاجتماع الطارئ، أكد أبو الغيط أن هناك حاجة لعقد اجتماع يُخصص لبحث مسألة استعادة المقعد السوري بالجامعة العربية، لافتاً إلى أن هناك دولاً عربية ترى أن هناك مطالب معينة من سوريا لكي تستعيد نشاطها في الجامعة العربية، لافتاً إلى أن هناك تفهماً ربما للحاجة للقاء عربي آخر للنظر في تفعيل خطوات أخرى تجاه سوريا بشكل تدريجي.

وأشار أبو الغيط إلى أن عودة سوريا للجامعة العربية تحتاج إلى موافقة من الدول الأعضاء بالجامعة، موضحاً أن الجانب السوري عليه أعباء في هذا الأمر ولا يجب ان تكون هناك شروط من هذا الطرف أو ذاك. وقال: إن خروج القوات الأجنبية واتخاذ سوريا خطوات محددة سيكونان مؤشراً يسمح ببحث مسألة عودة سوريا للعمل العربي المشترك. ومن جانبه، قال وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية، سيكون هناك طلب عراقي مكتوب يقدم للجامعة العربية يدعو لعودة سوريا حال تجمع أكبر عدد من الدول العربية للمطالبة بعودة سوريا.