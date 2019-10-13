- 1/2
- 2/2
موسكو - سبوتنيك. هذا وفي وقت سابق تم الإبلاغ عن وفاة شخصين، وفقدان ثلاثة.
© REUTERS / Issei Kato
وأمس السبت، صدرت توصيات بإجلاء أكثر من مليون شخص في اليابان مع اقتراب إعصار قوي من الوصول إلى اليابسة، اليوم السبت، حاملا معه أشد موجة أمطار ورياح منذ 60 عاما.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن رجلا في الأربعينات من العمر قُتل إثر انقلاب سيارة في وقت مبكر من، اليوم السبت، في مقاطعة تشيبا إلى الشرق من طوكيو. كما أصيب أربعة في تشيبا أيضا حيث اقتلعت الرياح أسقف عدد من المنازل.
وقالت الهيئة إن عددا من الحكومات المحلية وجه نصائح بإخلاء مناطق معرضة بشكل خاص لأخطار الفيضانات والانهيارات الأرضية وبعضها في منطقة طوكيو الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.
كانت هذه تفاصيل خبر عدد قتلى إعصار "هاجيبيس" في اليابان يرتفع إلى خمسة أشخاص وفقدان 11 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.