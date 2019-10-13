دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الآن يمكن التحكم في وقف تسجيل البيانات في Siri في الإصدار التجريبي من iOS 13.2 ظهر على التقنية بلا حدود.

يأتي الإصدار التجريبي من تحديث iOS 13.2 ليدعم خصوصية المستخدم بشكل أفضل عن طريق إختيار جديد يتيح للمستخدمين وقف تسجيل البيانات الخاصة بهم في مساعد Siri الرقمي.

واجهت شركة ابل الكثير من الإنتقادات حول تسجيل بيانات المستخدمين في مساعد Siri الرقمي من قبل مجموعة خاصة من موظفي الشركة، مما يعرض المستخدمين لخطر تسريب المعلومات الشخصية والخاصة بهم، وفي الوقت الذي أكدت ابل على أن هذا الإجراء يتم لتحسين تجربة المستخدم، إلا أن الشركة تقدم قريباً الإختيار للتحكم في البيانات التي يتم تسجيلها في مساعدها الرقمي.

يأتي الإصدار التجريبي من iOS 13.2 ليوفر للمستخدمي إختيار للتحكم وإدارة البيانات الإفتراضية في مساعد Siri الرقمي، حيث تضم الإعدادات في التحديث أدوات جديدة تأتي في تبويب بعنوان “تحسين Siri والإملاء”، وهو التبويب الخاص بتخزين بيانات المستخدم في خوادم ابل.

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من جانب أخر سيكون لدى المستخدم إختيار في الإعدادات في تبويب ‘Siri & Search” وهو “Delete Siri & Dictation” الذي سيعمل على حذف البيانات التي تم جمعها عبر مساعد Siri الرقمي من هاتف المستخدم بشكل كامل، وهو ما سيؤدي إلى إعادة تعيين المساعد الرقمي من جديد، على أن يبدأ المساعد الرقمي بتسجيل التفاعلات والبيانات من جديد عند بدء الإستخدام.

يذكر أن ميزة التحكم في تسجيل Siri للبيانات تأتي في الإصدار التجريبي من تحديث iOS 13.2 إلا أنها لن تكون متاحة في كل هواتف الأيفون في الوقت الحالي، لكن مع بدء دفع الإصدار الثابت من تحديث النظام ستتوفر الميزة لجميع المستخدمين.

المصدر

هذا الموضوع الآن يمكن التحكم في وقف تسجيل البيانات في Siri في الإصدار التجريبي من iOS 13.2 ظهر على التقنية بلا حدود.