شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية تعلن مقتل مدنى فى هجوم مسلح بالعاصمة بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن مصدر فى الشرطة العراقية مقتل مدنى فى هجوم مسلح فى العاصمة بغداد.

Advertisements



ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية الليلة عن المصدر - الذى لم تسمه - إن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه مدنى أثناء مروره فى سبع قصور شرقى بغداد، ما أسفر عن مقتله فى الحال.



وأضاف المصدر أن قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلى وفتحت تحقيقا بالحادث.



يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية فى مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.