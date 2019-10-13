شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: 90% من مدينة رأس العين تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أفادت قناة العربية "الإخبارية" الليلة بأن 90% من مدينة رأس العين لا تزال تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

يأتى ذلك بعد ساعات من تضارب الأنباء بشأن الوضع فى مدينة رأس العين من حيث سيطرة قوات العدوان التركى عليها.

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ودخل العدوان الجوى والبرى التركى يومه الرابع على مناطق كردية شمال شرقى سوريا، والتى شهدت فرار عشرات الآلاف من منازلهم، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.