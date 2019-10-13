شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: 90% من مدينة رأس العين تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أفادت قناة العربية "الإخبارية" الليلة بأن 90% من مدينة رأس العين لا تزال تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
يأتى ذلك بعد ساعات من تضارب الأنباء بشأن الوضع فى مدينة رأس العين من حيث سيطرة قوات العدوان التركى عليها.
ودخل العدوان الجوى والبرى التركى يومه الرابع على مناطق كردية شمال شرقى سوريا، والتى شهدت فرار عشرات الآلاف من منازلهم، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.
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