شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سوريا الديمقراطية تهدد باللجوء لروسيا إذا لم توقف أمريكا الهجوم التركى ضدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوردت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية السبت أن قائد قوات سوريا الديمقراطية، ذات الأغلبية الكردية، الجنرال مظلوم كوبانى طلب من دبلوماسى أمريكى بارز، خلال لقاء جمعهما الخميس الماضي، توضيح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفعل أى شيء لحماية الأكراد فى مواجهة العمليات العسكرية التى تستهدفهم فى شمال شرق سوريا، مهددا بالتحالف مع الحكومة السورية وروسيا إذا لم تساعدهم واشنطن.

ونقل الموقع الإلكترونى للشبكة الإخبارية الأمريكية عن وثيقة حكومية أمريكية تلخص نتائج اجتماع مظلوم مع نائب المبعوث الأمريكى الخاص للتحالف الدولى لمحاربة (داعش) وليام روبك، فقد هاجم الجنرال الكردى موقف الولايات المتحدة من الهجوم التركي، وقال "تخليتم عنا، أنتم تتركونا نُذبح نُذبح"، مطالبا بتوضيح ما إذا كانت واشنطن ستفعل أى شيء لحماية أكراد سوريا مع مواصلة تركيا عملياتها العسكرية ضدهم.

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وأضاف مظلوم "لستم راغبين فى حمايتنا، لكنكم لا تريدون أن تأتى قوة أخرى لحمايتنا. لقد بعتمونا. هذا غير أخلاقي".

وشدد قائد قوات سوريا الديمقراطية على ضرورة أن توقف الولايات المتحدة، الهجوم التركى أو أن تسمح للقوات ذات الأغلبية الكردية بالاتفاق مع نظام الرئيس السورى بشار الأسد فى دمشق وحلفائه الروس، بما يسمح للطائرات الحربية الروسية بفرض حظر طيران على شمال شرق سوريا، بما يمنع الطائرات الأمريكية من شن غارات فى تلك المنطقة.