أردوغان يطلع جونسون على أهداف "نبع السلام"

إسطنبول/ الخليج 365
أطلع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على أهداف عملية نبع السلام شرق نهر الفرات شمالي سوريا.
مباحثات أردوغان وجونسون جاءت في اتصال هاتفي، وفق مصادر في الرئاسة التركية.
وأضافت المصادر أن أردوغان أكد لرئيس الوزراء البريطاني أن عملية نبع السلام ستستمر شمالي سوريا، حتى القضاء على تهديد تنظيمي "بي كا كا- ي ب ك" و"داعش" الإرهابيين بشكل نهائي.
وأوضح أردوغان أن القضاء على الإرهابيين شمالي سوريا، سيوفر عودة طوعية وآمنة للسوريين الذين اضطروا لمغادرة مناطقهم.
وبمشاركة الجيش الوطني السوري، أطلق الجيش التركي، الأربعاء، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
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