برلماني كويتي: أدعم "نبع السلام" لنجدة إخواننا الأكراد

الكويت/ الخليج 365

رحّب النائب الكويتي أسامة الشاهين، السبت، بعملية "نبع السلام" التركية شمال شرقي سوريا، ضد العناصر الإرهابية.

وقال الشاهين، عبر "تويتر"، إن "العرب والمسلمين يدعمون نجدة الأتراك إخوانهم الكرد والعرب في سوريا".

وعن موقف الجامعة العربية من "نبع السلام"، أضاف الشاهين أن "جامعة الحكومات العربية لا تمثل رأي الشعوب منذ تأسيسها"، مشيرًا إلى أن تركيا ليست وحدها.

وفي تغريدة أخرى، قال إن "إنشاء منطقة آمنة في سوريا تؤوي الهاربين من جحيم نظام دمشق وجرائم العصابات الإرهابية والانفصالية المختلفة، مقصد إنساني جميل ونبيل يجب دعمه".

Advertisements

وطالبت الكويت، الخميس كافة الأطراف إلى "الالتزام بضبط النفس والبعد عن الخيار العسكري".

وبمشاركة الجيش الوطني السوري، أطلق الجيش التركي، الأربعاء، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.