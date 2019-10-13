صورة كاذبة لأنصار "ي ب كا" الإرهابي تزعم استخدام تركيا قنبلة فوسفورية

أنقرة/ الخليج 365

- حساب داعم لما يسمى بالرئيس المشارك السابق لتنظيم "ب ي د/ بي كا كا"، صالح مسلم، نشر صورة مزيّفة زعم فيها استخدام قنبلة فوسفورية في عملية نبع السلام شرق الفرات بسوريا

- الصورة التقطت فعليا في يونيو/ حزيران 2017، خلال عملية للقوات الأمريكية في مدينة الموصل شمالي العراق

- حسابات مؤدية للإرهابيين تستخدم صورا ومقاطع فيديو التقطت في أحداث وأوقات أخرى، لتضليل الرأي العام العالمي وتشويه عملية نبع السلام، شمال شرقي سوريا

نشر حساب داعم لما يسمى بالرئيس المشارك السابق لتنظيم "ب ي د/ بي كا كا"، صالح مسلم، على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة مزيّفة يعود تاريخ التقاطها لعام 2017، حاول من خلالها اتهام تركيا باستخدام قنبلة فوسفورية في عملية نبع السلام شرق الفرات بسوريا.

وانضم حساب داعم لصالح مسلم في وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جوقة الحسابات المؤيدة لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، التي تستخدم صورا ومقاطع فيديو التقطت في أحداث قديمة، لتضليل الرأي العام العالمي وتشويه عملية نبع السلام، شمال شرقي سوريا.

وكتب الحساب الداعم لصالح مسلم، على صورة إصابة مبنى بقنبلة فوسفورية عبارة "للأسف، الجيش التركي استخدم قنبلة فوسفورية المحظورة في منطقة رأس العين"، داعيا إلى نشر الصورة.

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إلا أنه تبيّن أن الصورة التقطت فعليا في يونيو/ حزيران 2017، خلال عملية للقوات الأمريكية في مدينة الموصل شمالي العراق.

وإثر نشر الحساب لهذه الصورة المضللة، تسارعت حسابات مؤدية للتنظيم الإرهابي على تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقين عليها اسم حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، وسياسيين غربيين.

وبدون تمييز، يحظر استخدام القنابل الفوسفورية ذات الآثار المميتة والحارقة بموجب قوانين الحرب الدولية.

والأربعاء الماضي، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.