هيئة التفاوض السورية تعقد اجتماعاً مع اللجنة الدستورية

صحيفة الخليج الالكترونية عقد السيد غير بيدرسون مساء اليوم اجتماعاً آخر مع هيئة التفاوض السورية واللجنة الدستورية بمقر الهيئة في الرياض.

وفي بداية اللقاء رحب د. نصر الحريري رئيس الهيئة بالسيد بيدرسون والفريق المرافق له وأثنى على جهوده ومعبراً عن شكره للأمم المتحدة على دورها البناء في الوصول إلى الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية آملاً أن تستمر تلك الجهود للعمل على البدء ببحث كافة بنود القرار ٢٢٥٤، كما أكد رئيس الهيئة بأن اللجنة الدستورية الممثلة لقوى الثورة والمعارضة سوف تعمل بإيجابية لتحقيق أهدافها وإنجاز عملها.

بدوره عبر السيد بيدرسون عن شكره للدور الإيجابي الذي أدته هيئة التفاوض مع المبعوث الخاص على مدى الشهور العشرة الماضية ، ومن ثم وضح رؤيته عن قواعد عمل اللجنة أثناء اجتماعها في جنيف واستمع إلى تساؤلات أعضاء اللجنة الدستورية وأجاب عنها بالتفصيل ما خلف ارتياح في نفوس السائلين والأعضاء عامة.

بعد ذلك قام عضو اللجنة الدستورية د. يحيى العريضي نيابة عن أعضاء اللجنة بتسليم السيد بيدرسون مذكرة تطالب الأمم المتحدة بتكثيف الجهود والعمل على إطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام وبيان مصير المفقودين باعتبار أن هذا المطلب فوق تفاوضي. انشر الخبر :

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