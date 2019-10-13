لمستخدمي "آي فون" 5 مميزات جديدة يجب عليك تجربتها

السبت 12 أكتوبر 2019

آي فون

الخليج 365

كشفت أبل عن أحدث أجهزتها وهو آيفون 11 ولكن ما يأتي مع الجهاز الجديد هو الشيء الأكثر إثارة حيث قدمت لنا الشركة الأمريكية أحد نظام تشغيل لها وهو iOS 13 والذي يعمل مع كافة أجهزة الآيفون حتى الإصدار 6 إس و إس إي.



وإذا كان لديك جهاز آيفون يعمل بنظام التشغيل الجديد iOS 13 فسوف نستعرض معك بعض الميزات الجديدة والمخفية والتي اكتشفها مستخدمي الآيفون ولم تعلن عنها أبل حتى الآن ولنتعرف على تلك الميزات الرائعة.

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تحديث التطبيقات بطريقة مختلفة تحديث التطبيقات من الأشياء المهمة والتي يجب القيام بها بشكل منتظم ولكن لم يعد المستخدم قادر على رؤية زر التحديث للتطبيقات في المتجر حيث قامت أبل بإستبداله برمز Arcade ولتحديث تطبيقاتك بالطريقة الجديدة تحتاج للنقر على أيفونة ملف التعريف الخاص بك والموجودة في الجزء العلوي من الحساب ثم اسحب لأسفل حتى تصل إلى خيار تحديث الكل أو النقر فوق تحديث لكل تطبيق بشكل منفصل.

الإتصال اللاسلكي بشكل سريع إذا مللت من الدخول للإعدادات من أجل الإتصال بشبكة الواي فاي أو تمكين البلوتوث أو حتى تفعيل وضع الطيران، فهناك طريقة جديدة وسريعة على نظام IOS 13 عبر الضغط المستمر على أي رمز سواء واي فاي أو بلوتوث أو حتى وضع الطيران والبيانات الخلوية وسوف يظهر لك بعض الخيارات الإضافية مثل الواي فاي سوف تظهر لك الشبكات القريبة منك وبالنسبة للبلوتوث سوف يستعرض قائمة بالأجهزة المتاحة للإتصال أما خدمة AirDrop فسوف تسمح لك الإعدادات الإضافية بإيقاف أو استلام الملفات أو حتى التبديل بين استخدامه على الجميع أو لجهات الإتصال الخاصة بك فقط.

استخدم 3 أصابع للتراجع يمكنك هزّ جهاز الآيفون من أجل التراجع أثناء الكتابة ولكن في نظام التشغيل الجديد أصبحت هناك طريقة أخرى رائعة حيث يسمح لك نظام IOS 13 بالتراجع عن طريق سحب ثلاثة أصابع جهة اليمين على الشاشة وللإعادة قم بسحب ثلاثة أصابع جهة اليسار على شاشة الآيفون.

إعادة ترتيب التطبيقات بطريقة جديدة كانت الطريقة القديمة للتنقل بين التطبيقات على شاشة جهاز الآيفون من خلال الضغط المطول على أيقونة التطبيق ثم سحبها لأي مكان تريده، ولكن مع نظام IOS 13 سوف يبدأ الأمر بنفس الشكل ولكن ستظهر لك قائمة منبثقة اختر منها إعادة ترتيب التطبيقات وهكذا سوف تكون قادر على سحب التطبيقات بكل سلاسة ويمكن إنشاء مجلدات عبر سحب التطبيقات فوق بعضها البعض.

اسحب المؤشر لأي مكان كان هناك العديد من الطرق المختلفة من أجل سحب المؤشر الخاص ببدء الكتابة مثل الضغط المستمر حتى تظهر لك العدسة لتحريكها في أي مكان من أجل الكتابة ثم هناك طريقة الضغط المطول على المسافة ولا تزال تلك الطريقة متاحة على نظام التشغيل الجديد ولكن الطريقة الجديدة هي إمكانية سحب المؤشر نفسه وتحريكه لأي مكان بكل سهولة.