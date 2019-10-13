تقليص فترة إفصاح الشركات يمنح الأسواق 6 إيجابيات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: مهند داغر

مع قرب انطلاق ماراثون نتائج الشركات المدرجة في الأسواق المحلية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول 2019 (الربع الثالث)، والتي تنطلق هذا الأسبوع مع نتائج بنك دبي الإسلامي، طالب خبراء بتسريع الإفصاح عن القوائم المالية، مجددين التنويه بضرورة تقليص هذه الفترة، لأهمية ذلك في تدفق السيولة وتعزيز الشفافية ورفع مستوى الثقة، ولجم الشائعات التي من شأنها إرباك المستثمرين، إضافة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي، وكبح المضاربات الوهمية في الأسواق.

ويرى عدد من الخبراء الذين استطلعت ”الخليج 365” آراءهم، أن سرعة الإفصاح تعتبر انعكاساً لمجالس إدارات الشركات، وتعطي إشارة على أن هذه الإدارات واثقة بنفسها وذات مصداقية أعلى بالنسبة لمساهميها، وتعطي المستثمرين فرصة في تحديد الاتجاهات الاستثمارية من خلال استيعابهم للنتائج والتحرك بناء على ذلك.

تجتمع شهرياً

وشددوا على أن مجالس الإدارات تجتمع شهرياً لمتابعة أداء الشركات، وتمتلك أرقاماً قريبة من الحقيقة بالنسبة للنتائج المالية، بحيث لا مانع من إظهارها في وقت مبكر عبر عناوين عريضة، مثل الأرباح التشغيلية وصافي الربح، علماً بأن بعض الشركات تتذرّع بأن المدققين من الصعب عليهم الوصول إلى أرقام مدققة من فترة الثلاثين يوماً على سبيل المثال أو تسعين يوماً للإفصاح السنوي.

وأكد محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء، في «الظبي كابيتال المحدودة»، أن سرعة الإفصاح عن النتائج تعزز الشفافية وترفع الثقة في الأسواق، مشيراً إلى أن الشركات التي تكون نتائجها جيدة تستعجل الإفصاح في إظهار النتائج على عكس الشركات الخاسرة أو التي تعاني مشاكل في بياناتها المالية.

وبيّن ياسين أن 50% إلى 60% من الشركات تظهر نتائجها خلال أول 30 يوماً من فترة الإفصاح، وتتبعها في ذلك الشركات الأخرى؛ الأمر الذي يصعب على المستثمرين استيعاب تلك النتائج ومعرفة أثرها وبالتالي التحرك بناء عليها.

وقال: «إن سرعة الإفصاح تعد انعكاساً لمجلس إدارة الشركة وإدارتها العليا، ورغبتها في وضع مبادئ أو أسس داخلية ليكون مستوى الإفصاح عالياً، وبفترة مبكرة، مما يعطي إشارة على أن هذه الإدارة واثقة بنفسها وصادقة مع مساهميها، وتحاول إعطاء المستثمرين أو المساهمين الفرصة نفسها في أخذ القرار الاستثماري، وليس تسريب بعض الأخبار لبعض المستثمرين».

الجهات المعنية

وأوضح ياسين أن الجهات المعنية تشجع بدورها الشركات وتذكرها دائماً بأهمية الإفصاح عن بياناتها المالية في الوقت المحدد وبفترات مبكرة، وبهذه الخطوة نستطيع الوصول إلى إفصاح بأعلى سرعة بدلاً من التأخير والتأجيل، لاسيما أنه مع تأخير عمليات الإفصاح، فإن ذلك يؤثر في المستثمرين والسوق.

ولفت إلى أن التأخير في الإفصاح يؤخر القرار استثماري أو يُعيق توجه السيولة بشكل صحيح، حتى تظهر النتائج، ومن هنا فإن الشهر الذي يسبق النتائج نجد تداولاته ضعيفة بسبب عمليات الترقب، والامتناع عن الدخول.

وشدد ياسين على أهمية الإفصاح في تنشيط التداولات في الأسواق وتخفيض تأثير الشائعات سواء الجيدة أو السيئة في قرارات المستثمرين، كما أن بعض الشركات تتحجج بأن المدققين الخارجيين من الصعب عليهم الوصول إلى أرقام مدققة خلال فترة 30 أو 40 يوماً، أو حتى 90 يوماً للإفصاح السنوي.

وبيّن أن مجالس إدارات الشركات، تجتمع شهرياً للنظر في نتائج الشركات ومتابعة إدارتها، وتوجد أرقام قريبة من الحقيقة ولا مانع من إظهارها بعناوين عريضة مثل: الأرباح التشغيلية، وصافي الأرباح، حتى نمنع المضاربات الوهمية.

من جهته أكد المحلل المالي وضاح الطه، أهمية تقليص فترة الإفصاح عن النتائج المالية الفصلية أو السنوية للشركات المدرجة، على اعتبار أن فترة ستة أسابيع مدة طويلة.

Advertisements

تجنب اللغط

وبيّن الطه أن تقليص فترة الإفصاح، لن يعطي فرصة للتكهنات أو الإيحاء بتداولات على أسهم معينة، ويسهم في جعل السوق أكثر شفافية، كما يعزز الاستثمار الأجنبي، ويقضي على الشائعات، ويُجنِّب أي لغط على نتائج معينة؛ الأمر الذي قد يُربك قرارات المستثمرين، منوهاً بأن الشركات هي التي تستطيع أن تبادر إلى تقليص فترة الإفصاح وفي مقدمتها البنوك.

ولفت الطه إلى أنه في بعض البورصات المجاورة يتم الإعلان عن النتائج في فترة عشرة أيام الأولى، وبالنظر إلى أسواقنا المحلية، فإن الكفاءات موجودة، ولذلك يعتبر تقليص الفترة ميزة إضافية مهمة لأسواقنا.

وقال الطه: «التحرك على النتائج يكون منطقياً أكثر ومهماً في حركة السوق، خاصة أننا نبالغ بعض الأحيان في تفسير العوامل الجيوسياسة، لكن النتائج عامل رئيسي ومباشر على أداء الأسهم، ويفترض إعادة النظر في فترة الإفصاح التي ستعزز من مكانة السوق إذا ما تم تقصير مدتها».

وتابع: «يفترض أن تنصاع الشركات الأجنبية إلى الفترة التي تمنح أيضاً للشركات الوطنية المدرجة، بحيث يكون تقصير الفترة دون التأثير في أداء تلك الشركات».

45 يوماً

من ناحيته قال إياد البريقي المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للخدمات المالية: «إن إعلان نتائج الشركات المدرجة محدد بفترة بحسب قوانين هيئة الأوراق المالية بمدة 45 يوماً بعد انتهاء الربع، وهذه الفترات هي مقاربة للفترات المحددة عالمياً».

وأضاف: «لكن لا يمنع ذلك من اختصار هذه المهلة إلى 30 يوماً، فهي كافية للشركات للإعلان عن أدائها المالي وتزويد الهيئة والأسواق والمسهم بالقوائم المالية».

ولفت إلى أن الأسواق بحاجة حالياً لمحفزات وإعادة الثقة إلى المستثمرين في الوقت الذي تعد نتائج الشركات من أهم المحفزات التي تساعد في نهوض الأسواق وتأكيد الثقة.

وشدد البريقي على أن «الإعلان المبكر عن نتائج الأعمال يضع حداً للشائعات وللتكهنات والحيرة في أسباب التأخير في إعلان النتائج، التي كلما كانت أبكر كلما تقلصت فرص الشائعات وارتفع مستوى الثقة». وأشار إلى أن «الإعلان المبكر يساعد المحللين المعتمدين على دراسة قوائم الشركة ووضعها المالي وإعطاء صورة أوضح وأسرع للمسهم».

«الأسواق» تتابع الالتزام

الإفصاح، أداة لتوصيل جميع المعلومات التي تهم المستثمرين في أسواق المال، سواء أكان ذلك إفصاحاً مالياً، من خلال القوائم المالية للشركات المساهمة العامة، أو إفصاحاً عن معلومات مهمة وقرارات جوهرية تؤثر في حركة وسعر وحجم التداول لسهم شركة مدرجة في السوق.

وبالنسبة لهيئة الأوراق المالية والسلع، فإن الأسواق هي من يتولى متابعة التزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن معلوماتها الجوهرية والبيانات المالية، ونشرها وتوقيت هذا النشر، والتحقق من وضوحها وكشفها عن الحقائق التي تعبر عنها.

وتؤكد «الهيئة» أنه في ما يتعلق بالإفصاح عن البيانات المالية الأولية، فإن الجهات أو الشركات التي تم إدراج أوراقها المالية في السوق، تلتزم بإخطار وموافاة كلٍ من الهيئة والسوق بملخص الحسابات الختامية، بيانات مالية أولية غير مدققة وغير مراجعة خلال 45 يوماً من انتهاء السنة المالية، موقعة من مجلس الإدارة أو من الشخص المخول بالتوقيع نيابة عنه.

وتلتزم الجهات أو الشركات التي تم إدراج أوراقها المالية في السوق بإخطار وموافاة كلٍ من الهيئة والسوق بالتقارير المالية المرحلية (ربع سنوية، نصف سنوية)، على أن تكون مراجعة من مدقق حسابات الشركة الخارجي خلال 45 يوماً من انتهاء الفترة الزمنية المحددة، وموقعة من مجلس الإدارة أو من الشخص المخول بالتوقيع نيابة عنه، إضافة إلى التقارير المالية السنوية المدققة من مدقق حسابات الشركة الخارجي خلال 90 يوماً من انتهاء السنة المالية، موقعة من مجلس الإدارة أو من الشخص المخوّل بالتوقيع نيابة عنه.