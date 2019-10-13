بوتين: روسيا والإمارات تضبطان ساعات نشاطهما على توقيت واحد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نوّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعلاقة بلاده مع السعودية والإمارات، وذلك قبيل زيارة يقوم بها إلى البلدين غداً وبعد غد، ليبحث خلالها عدداً من القضايا التي تهم المنطقة والعالم.

وأشاد بوتين في لقاءات مع قنوات «سكاي نيوز عربية»، و«العربية»، و«روسيا اليوم»، في مدينة سوتشي، ستبث اليوم الأحد، في تمام الساعة 13:00 بتوقيت الإمارات، 9:00 بتوقيت جرينيتش، بالدور الذي تلعبه دولة الإمارات في المنطقة ومساهمتها في حل الأزمات وتعزيز الاستقرار.

وقال الرئيس الروسي: «الإمارات طبعاً تسهم بدور مهم في حل أزمات المنطقة، وتلعب دون أي مبالغة دوراً يعزز الاستقرار. لن أكشف سراً كبيراً إذا قلت إننا على اتصال دائم مع قيادة الإمارات؛ بل نشأت لدينا تقاليد وممارسات معينة، فلدينا إمكانية ضبط ساعات نشاطنا على توقيت واحد في اتجاهات وقضايا مختلفة، ونقوم بذلك كما أرى لما فيه فائدة كبيرة ليس لكلا الطرفين فحسب؛ بل للمنطقة بأسرها».

وعلى صعيد العلاقات التي تجمع روسيا بالمملكة العربية السعودية، قال بوتين، إن العلاقات مع السعودية في السنوات الأخيرة «تطورت بشكل كبير». وقال: «في ما يتعلق بزيارة السعودية، فإننا نوليها أهمية كبيرة، وهي بمعنى ما، رد للزيارة التي قام بها إلى روسيا عاهل المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين، وكانت تلك أول زيارة تاريخية، ونحن في حقيقة الأمر نصفها بالتاريخية، وهي كذلك فعلاً».

ونوّه الرئيس الروسي بأن «العلاقات بين السعودية والاتحاد السوفييتي في العهد السوفييتي كانت على مستوى منخفض بقدر ملحوظ»، وأضاف: «خلال السنوات الأخيرة تغيرت نوعية علاقاتنا تغيراً جذرياً. نحن ننظر للمملكة كدولة صديقة لنا، ونشأت لديّ علاقات طيبة مع الملك ومع الأمير ولي العهد، وعلاقتنا تتطور عملياً في الاتجاهات كافة».

وفي ما يتعلق بالأزمات القائمة مع إيران في المنطقة، اعتبر بوتين أنه لا بد عن إجراء حوار مع إيران «لحل الأزمات في المنطقة»، معرباً في الوقت نفسه عن تفهمه لقلق السعودية والإمارات من الأحداث التي تدور في المنطقة.

واستطرد قائلاً: «مثل هذه القوة الكبيرة؛ أي إيران، الموجودة على الأرض منذ آلاف السنين، لا يمكن إلا تكون لها مصالحها الخاصة، ويجب أن تعامل باحترام. من الضروري إجراء حوار؛ إذ من دون الحوار لا يمكن على الإطلاق حل ولو مشكلة واحدة».

وتابع: «أتصور أن بإمكاني أن أشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، في مخاوفهما وقلقهما، (...). أما بالنسبة لروسيا فسنبذل قصارى جهدنا لتهيئة الظروف اللازمة لمثل هذه الديناميكية الإيجابية، وأظن أن لدى روسيا علاقات جيدة مع إيران، وعلاقات جيدة كذلك مع أصدقائنا العرب».

وجدد الرئيس الروسي إدانته للحادث الإرهابي الذي تعرضت له منشآت أرامكو النفطية في السعودية، مشيراً إلى عدم دراية روسيا بشأن الجهة التي تقف خلف الهجوم. وأضاف: «لقد قلت للتوِّ، وأريد أن أكرر: بغض النظر عمن يقف وراء هذا الحادث، فإننا ندين هذا النوع من الأعمال. هذا هو بالضبط ما قلته. لا يمكن أن يكون هناك تفسير مزدوج.. تخيل، نحن لا نعرف. في اليوم التالي، سألت كلاً من رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية ووزير الدفاع.. لا، نحن لا نعرف».

وأكد الرئيس الروسي أن موسكو تشعر بتهديد إزاء التوسع المستمر لحلف شمال الأطلسي، مشيراً إلى اقتراب الحلف العسكري من البنية التحتية للحدود الروسية.