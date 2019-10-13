«هاجيبس» يجتاح اليابان ويجلي الملايين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتاح الإعصار «هاجيبس» القوي، أمس السبت، السواحل اليابانية، متجهاً إلى طوكيو، ترافقه أمطار غزيرة ورياح تسببت بمقتل شخصين، وإصابة 30 بجروح، تلقى معها 7.3 مليون شخص توصيات بإخلاء منازلهم؛ بسبب الانزلاقات الأرضية، والمخاوف من حدوث فيضانات.

ووصل الإعصار اليابسة قبيل الساعة 19,00 في شبه جزيرة إيزو الواقعة على بعد نحو 100 كلم من جنوب غربي طوكيو، وفق ما أعلنت الوكالة اليابانية للأرصاد الجوية. وخفضت شدة الإعصار إلى «قوية» بعدما كانت حددتها ب«القوية جداً»، لكن لا يزال ينتظر أن تصل سرعة الرياح إلى 216 كلم بالساعة.

وتلقى 7.3 مليون شخص توصيات بإخلاء منازلهم، بعدما أطلق «الإنذار الأقصى» جراء هطول غير مسبوق للأمطار. وفي المساء، أخلى 50 ألف شخص منازلهم، تنفيذاً لتلك التوصيات غير الإلزامية. ولجأ عشرات الآلاف إلى مراكز الإيواء. وأعلنت السلطات مقتل شخصين، وفقدان ثلاثة، وإصابة 30 بجروح، بينهم أربعة إصاباتهم خطرة.

وتزامناً مع الإعصار، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة قبالة سواحل شيبا، وشعر به سكان طوكيو.وأطلقت وكالة الأرصاد الجوية، «الإنذار الأقصى» لبعض أحياء طوكيو، وأكد أحد الخبراء، أن «أمطاراً بمستويات غير مسبوقة سجلت في مدن وقرى أطلق فيها التحذير».

ووقع انزلاق للتربة في ساجاميهارا جنوب غربي طوكيو؛ حيث غرقت منازل. وقتل رجل في الستينات من عمره جرّاء انزلاق للتربة في مقاطعة جونما. وبقي آخرون في منازلهم بيوكوهاما. وقال هيدتسوجو نيشيمورا: «عمري 77 عاماً، ولم أرَ شيئاً كهذا في حياتي». وأضاف: «يمكننا سماع صوت الأمطار والرياح المرعب، وانهار جزء من السقف، ولساعة، كان المنزل يهتز بسبب الرياح والأمطار». وحذرت السلطات من خطر الموجات المرتفعة والفيضانات، التي يتضاعف احتمال وقوعها مع اقتراب اكتمال القمر، ما يؤدي إلى ارتفاع المد.

وعرضت محطات تلفزيونية لقطات لأمواج هائلة تضرب السدود الساحلية. وأوقف العمل في مصانع، بينها مصنعا «تويوتا» و«هوندا» للسيارات. وأغلقت محالّ تجارية بعدما هاجمها سكان أرادوا الحصول على مؤن خوفاً من نقصها. وقطعت الكهرباء عن 180 ألف شخص يعيشون في المناطق المعرضة للإعصار. وشل الإعصار حركة النقل في منطقة طوكيو الكبرى خلال عطلة نهاية الأسبوع التي ستمتد حتى الغد، وألغيت رحلات جوية وبحرية، وعلق العمل في شبكات المترو. (أ ف ب)