البطائح يكتب التاريخ ويتأهل لدور الـ 16

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

حقق البطائح «الوافد الجديد» والذي يشارك لأول مرة في مسابقات الدرجة الأولى إنجازاً تاريخياً بتأهله إلى دور ال16 من مسابقة كأس رئيس الدولة حيث سيقابل اتحاد كلباء.

وصعد البطائح بعد صدارته للمجموعة الثانية بفوزه أمس على حساب مضيفه العربي 2-1 في ختام مواجهات الجولة الرابعة لتمهيدي كأس رئيس الدولة.

وسجل للبطائح البرازيلي ويندرسون ميوراو في الدقيقة 12 ومواطنه الكسندر ميدريوس في الدقيقة 28، فيما أحرز اليكسندر هدف العربي الوحيد عند الدقيقة 78،وبهذا الفوز يرفع البطائح رصيده إلى 9 نقاط، ويحقق العلامة الكاملة، فيما بقي العربي بنقاطه الثلاث السابقة، وأدار المباراة الحكم خالد ناجم.

وعلى ملعب الإمارات، حقق الحمرية فوزاً كاسحاً على أصحاب الأرض بثلاثية دون رد تبادل في إحرازها البرازيلي ليوان سانتوس في الدقيقة 41 والإيفواري بكاري كوني في الدقيقة 60 وسعيد جمعة في الدقيقة 80 وبهذا الفوز يتذوق الحمرية طعم الانتصار الأول هذا الموسم واضعاً في رصيده أول ثلاث نقاط، فيما بقي الإمارات بعد الخسارة الثانية على التوالي بنقاطه الثلاث السابقة، أدار المباراة الحكم عبدالله راشد وأشهر البطاقة الحمراء للاعب الإمارات عبدالسلام عارف بسبب الخشونة الزائدة.