13 مؤسسة تشارك في التعريف بالمشروع الثقافي للإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد:الخليج

فتحت إمارة الشارقة خلال فعاليات الاحتفاء بها في مدريد الباب كاملاً على المشهد الثقافي في الإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة؛ إذ قدمت مشروعها الثقافي من خلال مشاركة 13 مؤسسة إبداعية وثقافية، انضوت

تحت إشراف «الشارقة للكتاب»، كلاًّ من «كتاب الإمارات» ومكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019، و»الناشرين الإماراتيين» ومدينة الشارقة للنشر، و»ثقافية الشارقة»و «الشارقة للتراث»ودارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية، و»الشارقة للإذاعة والتلفزيون»، و»1001 عنوان»، ومنشورات القاسمي، و»كلمات»، ومجلس إرثي للحرف المعاصرة، وثقافة بلا حدود.

وتنوعت مشاركة المؤسسات في جناح الشارقة وفق رؤيتها واستراتيجيتها، ففي الوقت الذي قدمت بعض المؤسسات جانباً من إصداراتها الأدبية، مثل منشورات القاسمي، ومجموعة كلمات، وألف عنوان وعنوان، نظم عدد من المؤسسات فعاليات تراثية وعروضاً وأنشطة ومعارض؛ حيث نظم معهد الشارقة للتراث عروضاً شعبية لفرقة الشارقة الوطنية في عدد من المعالم الثقافية في مدريد، فيما جمعت دائرة الثقافة جمهور المعرض على جماليات الخط العربي؛ حيث خصصت منصة للخطاط الإماراتي خالد الجلاف لتنفيذ أعماله بصورة حيّة، وعرضت لوحات لنخبة من كبار الخطاطين في العالم العربي.

وإلى جانب ذلك كشفت منصة إرثي للحرف المعاصرة جهود إمارة الشارقة في الارتقاء بالحرف التقليدية الإماراتية وإعادة إحيائها، وفتحت استضافة الشارقة في المعرض الذي يعد منصة لتبادل عقود النشر والترجمة وإتمام الصفقات بين الناشرين، المجال أمام عدد من المؤسسات المشاركة لاستكشاف فرص العمل المشترك، والتعاون مع نظيرتها من المؤسسات الإسبانية؛

إلى جانب ذلك التقت مجموعة كلمات مع عدد من الناشرين الأوروبيين والإسبان؛ لبحث مجالات العمل المشترك والتعاون في مشاريع مستقبلية، في الوقت الذي كانت مدينة الشارقة للنشر، تستعرض خياراتها الاستثمارية التي توفرها للناشرين من مختلف بلدان العالم لاتخاذ الشارقة مقراً لأعمالهم، والاستفادة من فرص سوق صناعة الكتاب العربي.

وحضر التاريخ القديم للإمارات والخليج العربي أمام زوار معرض ليبر، ليس بسلسلة الندوات المتخصصة التي نظمتها الشارقة وحسب، وإنما في جناح خاص تولت فيه «دارة الدكتور سلطان القاسمي» عرض مخطوطات لخرائط، ووثائق قديمة للخليج توضح مسارات الرحلات والمراكز التجارية والاقتصادية قبل مئات السنين.

وجسد «مكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019» مختلف تلك الجهود في استعراض رؤية الاحتفال باللقب.