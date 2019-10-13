«الأوراق المالية» تنظر في تأسيس وكالات تصنيف محلية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها تدرس خطة لتنظيم معاملات سوق رأس المال غير المُدرجة، وتنظر في تأسيس وكالات تصنيف محلية لتحفيز إصدار صكوك تجزئة بالعملة المحلية من جانب قطاع الشركات.

جاء ذلك خلال مشاركة «الهيئة» في منتدى «تطوير أسواق الصكوك في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من حيث احتمالات النمو والاعتبارات المتعلقة بالسياسات» في أبوظبي بالتعاون مع كل من مجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB واللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط AMERC التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «أيوسكو»، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وجمعية الخليج للسندات والصكوك، ووكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية.

وألقى د. عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة كلمة المتحدث الرئيس في افتتاح فعاليات المنتدى، واستعرض في كلمته الأسباب التي دعت لظهور سوق رأس المال الإسلامي، ولفت إلى أن دولة الإمارات أصبحت إحدى أبرز المراكز والوجهات المالية الإسلامية المفضلة لإدراج الصكوك نظراً لأنها تقدم نظاماً قانونياً وسلطة قضائية تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأضاف أنه حسب مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي لسنة 2017 فإن دولة الإمارات تبوأت المركز الثاني- بعد ماليزيا وفق معيار القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة.

وتوقع د. الزعابي في كلمته أن يصل إجمالي أصول التمويل الإسلامي إلى 3.5 تريليون دولار بحلول عام 2021، منوهاً بتقرير صادر عن «تومسون رويترز» قدرت فيه أن الصناديق الإسلامية سوف تنمو على الأقل بقيمة 77 مليار دولار مع بداية العام 2019.