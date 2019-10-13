أكاديمية الشرطة تتفوق في «جوجيتسو موظفي حكومة الشارقة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توّج الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي والشيخ سعود بن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، الفائزين الأوائل في بطولة موظفي حكومة الشارقة للجوجيتسو والتي أقيمت أمس في نادي الثقة للمعاقين بتنظيم اتحاد الإمارات للجوجيتسو ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس تحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي وبدعم ورعاية نادي موظفي حكومة الشارقة.

حضر حفل الختام الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة وأحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وحميد العبار عضو المجلس الوطني الاتحادي ونائب رئيس نادي موظفي حكومة الشارقة ويوسف البطران عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وأحمد الجروان نائب رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء مجلس إدارة الناديين وعدد من القيادات الرياضية والمجتمعية، وشهدت البطولة مشاركة عدد من أبطال اللعبة.

ووصف الشيخ صقر بن محمد القاسمي فكرة إقامة البطولة بالمميزة وتستحق الثناء والدعم لما تساهم به من دافع فني ومجتمعي مميز يؤكد الترابط بين الأندية الرياضية والجهات الحكومية ويساهم بممارسة أكبر للرياضة وأشاد بالناديين للجهود التي بذلت لإنجاح البطولة مقدماً شكره لاتحاد الإمارات للجوجيتسو ومؤكداً أن هذه البطولات حفزت الموظفين على التنافس الرياضي.

وضمن نتائج البطولة فاز أحمد كرم من دائرة التخطيط والمساحة بالميدالية الذهبية لوزن 56 كجم ونال سلطان علي العويس من أكاديمية العلوم الشرطية الميدالية الفضية، ونال الميدالية البرونزية خليفة المزروعي من أكاديمية العلوم الشرطية أيضاً، وفي وزن 62 كجم فاز عبد الله عبد الرحمن من الحرس الأميري بالميدالية الذهبية تلاه محمد علي العجمي من مطار الشارقة ثم تركي محمد عبيد من أكاديمية الشرطة ونال الميدالية البرونزية، وفاز وائل هلال عبيد من بلدية خورفكان بالميدالية الذهبية لوزن 69 كجم، ونال الميدالية الفضية عبد الكريم أحمد من أكاديمية العلوم الشرطية ونال الميدالية البرونزية محمد كرم من الإدارة العامة للحرس الأميري، و في وزن 77 كجم فاز عبد الله علي محمد من الحرس الأميري بالميدالية الذهبية ونال لاعبا أكاديمية الشرطة في الشارقة: محمد سلطان دلموك الميدالية الفضية وسيف راشد الطنيجي الميدالية البرونزية، وفِي وزن 85 كجم فاز خليفة الكتبي من الحرس الأميري بالذهبية، وحميد إبراهيم الشامسي من الأكاديمية بالفضية وجاسم بشير من القيادة العامة لشرطة الشارقة بالبرونزية،وفي وزن 94 كجم فاز لاعب القيادة العامة لشرطة الشارقة محمد أحمد نايف بالميدالية الذهبية ونال لاعبا أكاديمية الشرطة محمد زكريا البرماوي الميدالية الفضية وأحمد مهير الكتبي الميدالية البرونزية، وفي وزن 110 كجم فاز لاعب أكاديمية الشرطة أسامة إبراهيم بالميدالية الذهبية فيما فاز زميله عبد الله طارق بالميدالية الفضية وخالد الحوسني من القيادة العامة لشرطة الشارقة ونال البرونزية.

وعبر الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة عن سعادته برعاية النادي لبطولة كبيرة بالجوجيتسو مؤكداً أن مبادرة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس تستحق كل التقدير والاهتمام.

وقال يوسف عبدالله البطران، عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إن إقامة هذه البطولة التي تستهدف موظفي حكومة الشارقة تؤكد المكانة المتميزة التي أصبحت تحظى بها رياضة الجوجيتسو في المجتمع الإماراتي، وبناء مجتمع يتمتع بمستوى معرفي وثقافي عالٍ عن هذه الرياضة.

وأكد أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع أن إقامة هذه البطولة تعد نقطة مضيئة في مسيرة النادي لكونها تدعم قطاعاً واسعاً من أبناء الإمارات من موظفي حكومة الشارقة لممارسة الرياضة والذي يعدّ أحد أهم أهداف نادي الدفاع عن النفس مبيناً أن إقامة بطولة الجوجيتسو ستمهد لإقامة بطولات مشابهة لرياضات أخرى، وأشار العويس إلى أن الهدف الرئيسي لإقامة بطولة الجوجيتسو، هو المساهمة بشكل أكبر في نشر هذه الرياضة المميزة في كل الدوائر الحكومية.