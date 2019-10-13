7 ورش في الموسم التدريـبي الـ 16 لمركز تريـم وعبدالله عمران



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

يستعد «مركز تريم وعبد الله عمران للتدريب والتطوير الإعلامي» لإطلاق موسمه ال16 قريباً، والذي يتضمن 7 ورش عمل. تبدأ بالبيان الصحفي، الذي بات أحد فنون الكتابة الذي تتعامل معه الصحف ومختلف وسائل الإعلام ووكالات الأنباء كأحد مصادر الأخبار، وتأتي بعد ذلك ورشة التدوين الصوتي للصحفيين؛ باعتباره أحد أشكال الإعلام الرقمي؛ حيث تناقش كيفية توظيفه من جانب المؤسسات الإعلامية والصحفيين عند نشر المحتوى الإعلامي، وتوسيع رقعة التفاعل مع الجماهير والمستخدمين.

وستكون ورشة العمل الثالثة بعنوان: «تحليل المحتوى الإعلامي»، وسوف تركز على تحليل المواد الإعلامية الصحفية، وإعداد تقارير حولها.

و«مهارات الصحفي الاستقصائي» هو عنوان الورشة الرابعة، والتي تتضمن توصيفاً للصحافة الاستقصائية، وتعريفاً بأخلاقياتها، وشروط ومتطلبات العمل بها، والمهارات اللازم التزود بها؛ من أجل مزاولتها، مع وجود عروض لنماذج من التحقيقات والتقارير الاستقصائية.



القواعد السليمة للكتابة

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ولأن المركز يحرص دائماً على أن تتواجد اللغة العربية ويتم توظيفها في الكتابة الصحفية في أنشطته التدريبية؛ فإنه سيخصص الورشة الخامسة لضوابط لغة الصحافة الورقية والإلكترونية.

وسوف تتبع الورشة أسلوب الوقوف على القواعد السليمة للكتابة؛ عبر نماذج صحفية منشورة. ومن ثم يقوم المتدربون بكتابة موضوعات طبقاً لتلك القواعد مع الالتفات إلى ما هو شائع من أخطاء لغوية. مع العلم أن كل الأنشطة التدريبية للمركز تعتمد أسلوب التدريبات العملية ومناقشتها بعد قيام محاضر ببيان أحدث الجوانب النظرية في المجال الذي يتم تناوله.

الورشة قبل الأخيرة في الموسم سوف تخصص لموضوع كثيراً ما يستخدم في الكتابة الصحفية؛ وهو البيانات الإحصائية، ومن ثم سوف تركز الورشة على كيفية توظيفها في العمل الصحفي، بما في ذلك في الصحافة الإلكترونية.

ويختتم الموسم بورشة عمل تُعنى بتوظيف التحليلات الاجتماعية في الإعلام؛ حيث تتضمن تقديماً لأبرز أدوات التحليلات الاجتماعية المستخدمة في المجالات الإعلامية والتسويقية، مع عرض لنماذج من تلك التحليلات في مجال قياس اتجاهات الرأي العام.



المشاركة مفتوحة



كل الأنشطة التدريبية للمركز تعقد بمقره في «دار الخليج للصحافة» بالشارقة، وباب المشاركة مفتوح لكل العاملين في الحقل الإعلامي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك أقسام الإعلام والعلاقات العامة.

كما يمكن لخريجي أقسام وكليات الإعلام والاتصال المقيمين في الدولة المشاركة في البرامج التدريبية للمركز، سواء أكانوا من المتخرجين في جامعات بالإمارات أم من خارجها.

وكما اعتاد المركز منذ بداية نشاطه في عام 2005؛ فإنه يقدم تلك البرامج التدريبية بالمجان للجميع؛ إسهاماً منه في العمل على الارتقاء بالعمل الصحفي والإعلامي؛ عبر تقديم التدريب المتميز، على أيدى أساتذة متخصصين يعملون في الجامعات.

وتلك كانت الرسالة التي عمل كل من المرحومين تريم وعبدالله عمران على القيام بها، وتقوم على توصيلها «مؤسسة تريم وعبدالله عمران للأعمال الثقافية والإنسانية»؛ عبر الجائزة الصحفية السنوية، التي تكرم المتفوقين في مجال الصحافة جنباً إلى جنب مع ما يقوم به مركز التدريب.

جدول الدورات بات متاحاً على نافذة المركز على الموقع الإلكتروني لجريدة ”الخليج 365”، ويرحب المركز بالترشيحات، التي ترد من المؤسسات، كما أنه يمكن لمن تنطبق عليهم الشروط التواصل مباشرة مع إدارة المركز.