سيلفا كير يوجه دعوة للسيسي

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن "ماطوك سلم للرئيس المصري رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير، وذلك لدعوة مصر للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام بين وفدي الحكومة السودانية والحركات المسلحة بالسودان، والتي تستضيفها جوبا منتصف الشهر الجاري، وتأتي استكمالاً للاجتماع الذي تم برعاية مصرية خلال شهر سبتمبر الماضي بالعين السخنة بين الحركات المسلحة الرئيسية المكونة للجبهة الثورية السودانية، والذي شهد مناقشة الترتيبات الإجرائية والتجهيزات المطلوبة لبدء التفاوض مع الحكومة الانتقالية.

وأوضح أن الرئيس السيسي طلب من جانبه نقل تحياته للرئيس "سلفا كير"، متوجهاً بالشكر على دعوة مصر إلى هذا الاجتماع المهم، والتي تأتي اتصالاً بالجهود التي تبذلها مصر دعماً لاستقرار السودان الشقيق وحرصاً على مقدراته، وذلك في إطار ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وعلاقات متميزة وممتدة.

وأشار راضي إلى أن "السيسي أكد خلال اللقاء على أهمية وعمق العلاقات التي تجمع مصر بجنوب السودان، مشددا على أن مصر ستستمر في تعزيز أطر التعاون الثنائي وتقديم المساعدات والدعم الفني لجنوب السودان، بما يسهم في دفع عملية التنمية في هذا البلد الشقيق، ويلبي تطلعات شعبها نحو مستقبل أفضل".