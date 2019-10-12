رئيس شؤون الحرمين يوجه رسالة إلى الملك سلمان

وقالت صحيفة "اليوم" السعودية، إن "السديس وجه شكره وتقديره للملك سلمان، لموافقته على تعيين عدد من الأئمة والخطباء في الحرمين الشريفين".

وأوضح أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، يولي اهتماما كبيرا بالحرمين الشريفين وقاصديهما، مشيدا بما وصفه بـ"النقلة النوعية على مستوى العمل التنظيمي والعناية الكبيرة بموسمي الحج والعمرة، والنهضة العمرانية التي تشهدها البقاع المطهرة بصفة عامة، والحرمين الشريفين على وجه الخصوص"، مشيرا إلى أن "ذلك دليل ملموس ومعاش للاهتمام والعناية الكبيرين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي"، بحسب ما ذكرته الصحيفة السعودية.

ولفتت الصحيفة السعودية إلى أن قول عبد الرحمن السديس، إن تلك الجهود الدؤوبة، تؤكد الاهتمام بتطوير الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين وعناية العاهل السعودي وولي العهد، ورعايتهما بكل ما يخدم منظومة العمل الرامية إلى خدمة الحاج والزائر والمعتمر وتطويرها في مختلف مجالاتها الإدارية والخدمية والدعوية".

وأوضح السديس أن "الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تحظى بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة في كل ما تحتاج إليه من دعم وبما يحقق قيامها بالواجبات المكلفة بها، وأنه من واجبنا جميعا العمل بجد واجتهاد والتفاني في تقديم الأعمال الموكلة إلينا"، مشيرا إلى أن الموافقة على تعيين عدد من الأئمة والخطباء يعد تجسيدا لعناية القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين وقاصديهما".