دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع AMD تعلن عن معالجات Ryzen 9 3900 وRyzen 5 3500X من سلسلة Zen 2 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة AMD عن الإصدارات الجديدة من سلسلة معالجات Zen 2، حيث تقدم اليوم كلاً من معالج Ryzen 9 3900 ومعالج Ryzen 5 3500X.

كانت شركة AMD قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن معالج Ryzen 9 Pro 3900 الذي يستهدف قطاع العمل، واليوم تقدم إصدار أخر بمواصفات أقل إحترافية Ryzen 9 3900، كما أعلنت عن الجيل الجديد من معالجات Ryzen 5 3500X.

يأتي معالج 3900X من سلسلة Zen 2 مع ميزة إستهلاك أقل للطاقة، حيث يعد أحد أفضل المعالجات التي تستهدف الأجهزة المخصصة للألعاب، كما يأتي ب12 من الأنوية، مع 24 thread وسرعة رئيسية 3.1GHz والتي تصل مع boost إلى سرعة 4.3GHz، إلى جانب تخزين مؤقت في L3 عند 64 ميجا بايت، وإستهلاك طاقة بقدرة 65W TDP.

الإختلاف بين مواصفات معالجات Ryzen 9 3900X وRyzen 9 3900

Advertisements

معالج Ryzen 9 3900X مع 12 من الأنوية، و 24 thread، وسرعة من 3.8GHz إلى 4.6GHz، مع تخزين مؤقت 64 ميجا بايت L3، مع إستهلاك طاقة 105W TDP.

معالج Ryzen 9 3900 مع 12 من الأنوية، و 24 thread، وسرعة من 3.1GHz إلى 4.3GHz، مع تخزين مؤقت 64 ميجا بايت L3، مع إستهلاك طاقة 65W TDP.

يذكر أن شركة AMD لا تقدم معالج 3900 بشكل مستقل، بل يتوفر مباشرة للشركات المصنعة للأجهزة المحمولة، حيث يرتبط المعالج بتكوينات معدة مسبقاً في الأجهزة.

وقد كشفت AMD أيضاً عن معالج Ryzen 5 3500X، والذي ينطلق أيضاً للشركات المصنعة للأجهزة المحمولة مباشرة، على أن ينطلق في السوق الصيني فقط، بينما يتوفر معالج 3900 في الأسواق العالمية.

ويتميز معالج Ryzen 5 3500X بعدد 6 من الأنوية مع 6-thread، مع سرعة رئيسية 3.6GHz تصل إلى 4.1GHz مع رفع تردد التشغيل، كما يأتي المعالج بتخزين مؤقت 32 ميجا بايت، وإستهلاك طاقة أقل بقدرة 65W TDP.

المصدر

هذا الموضوع AMD تعلن عن معالجات Ryzen 9 3900 وRyzen 5 3500X من سلسلة Zen 2 ظهر على التقنية بلا حدود.