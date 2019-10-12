شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا..التونسيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع فى لاختيار رئيس جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه الناخبون التونسيون غدًا إلى صناديق الاقتراع فى دورة ثانية حاسمة لانتخاب رئيس للبلاد بعد أن انحصر الخيار بين المستقلّ قيس سعيّد ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروى، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية .

وحقق قيس سعيّد 18.4 فى المئة من الأصوات فى الدورة الماضية التى جرت فى الخامس عشر من سبتمبر وتقدم إليها 26 مترشحًا بينما حقق منافسه نبيل القروى 15.58 فى المئة، وكان الناخبون التونسيون المقيمون بالخارج بدؤوا التصويت أمس الجمعة.