بسبب قذائف الإرهابيين.. شانلي أورفة التركية تعلق الدراسة مؤقتا

شانلي أورفة/ مسلم إتغو/ الخليج 365

أعلنت السلطات التركية، السبت، تعليق الدراسة مؤقتا في العديد من مدارس ولاية شانلي أورفة جنوب شرقي البلاد، جراء استهدافها بصواريخ وقذائف الإرهابيين في سوريا.

وذكرت ولاية شانلي أورفة، في بيان، "استمرار عملية نبع السلام، التي تهدف لمنع إنشاء ممر إرهابي في الحدود الجنوبية لتركيا، وتحقيق السلام والأمن في المنطقة".

وأشار البيان، إلى توقيف الدراسة، في جميع المدارس بقضائي أقجة قلعة، وجيلان بنار، وفقط في المدارس القريبة من الحدود السورية بقضائي سروج، وبيريجيك، وذلك لمدة 3 أيام، ابتداء من الإثنين.

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يُذكر أن الدراسة في مدارس نفس الأقضية، تم تعليقها لمدة يومين، خلال الفترة الماضية.

ويستهدف تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي، منذ انطلاق عملية "نبع السلام" شمالي سوريا، المدارس والأحياء السكنية في المناطق التركية الحدودية مع سوريا، بصواريخ وقذائف هاون، ما خلف خسائر بشرية ومادية.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، العملية العسكرية في منطقة شرق نهر الفرات، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

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