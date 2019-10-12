جمباز فني: التركي جولاق بطلا للعالم بمنافسات جهاز الحلق

إسطنبول/ الخليج 365

توج التركي إبراهيم جولاق، السبت، ببطولة العالم للجمباز الفني في منافسات جهاز الحلق المقامة في مدينة شتوتغارت الألمانية.

وفاز جولاق بالميدالية الذهبية بعدما حقق 14.933 نقطة، في فئة الكبار، ليكون أول تركي يتوج بهذه المسابقة عالميا.

وبهذه النتيجة، حصل جولاق على حق المشاركة في الألعاب الأولمبية التي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو العام المقبل.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.