أردوغان يبعث برقيات تعزية لأسر شهداء الجيش التركي

أنقرة/ باريش كوندوغان / الخليج 365

بعث الرئيس رجب طيب أردوغان، السبت، برقيات تعزية لأسر الجنود الأتراك الذين استشهدوا في عملية "نبع السلام" المستمرة شرق الفرات بسوريا.

وقال مراسل الخليج 365، إن أردوغان بعث البرقيات لأسر الشهداء، العريف يونس مرمر، والرقيب عبد الحميد بلكين، والجندي أحمد طوبجي، والرقيب حاجي بيبك.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.