الدفاع التركية تنشر صورا لقواتها الخاصة من رأس العين بعد تحريرها

أنقرة/ باريش غوندوغان/ الخليج 365

نشرت وزارة الدفاع التركية، السبت، صورا للقوات التركية الخاصة "الكوماندوز" من مدينة رأس العين السورية شرق نهر الفرات، بعد تحريرها في إطار عملية نبع السلام.

وأرفقت الوزارة، صورا نشرتها على حسابها بموقع "تويتر"، بعبارة "قواتنا الخاصة الأبطال في رأس العين".

ويظهر في الصور، عناصر من القوات التركية الخاصة وهي تقوم بمهامها وسط المدينة بعد تحريرها من الإرهابيين في وقت سابق السبت.

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والأربعاء، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.





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