الأخضر ينهي برنامج استعداداته لمواجهة فلسطين

صحيفة الخليج الالكترونية أنهى منتخبنا الوطني اليوم السبت برنامجه التدريبي في منطقة القصيم استعداداً لمواجهة منتخب فلسطين في رام الله ضمن التصفيات الآسيوية. حيث طبق إيرفي رينارد تمارين تكتيكية منوعة في الحصة التدريبية التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم. وشهدت التمارين الجماعية مشاركة لاعب خط الوسط سلمان الفرج بعد اكتمال جاهزيته. من جهة أخرى تغادر بعثة منتخبنا الوطني إلى مملكة الأردن مساء اليوم عبر مطار الأمير نايف بالقصيم. انشر الخبر :

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