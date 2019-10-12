الدنمارك تحقق فوزاً صعباً على سويسرا في تصفيات يورو 2020

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الخليج - د ب أ
انتزع المنتخب الدنماركي صدارة المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم “يورو 2020” بعدما حقق انتصارا صعبا وتغلب على ضيفه السويسري 1 / صفر اليوم السبت على ملعب “باركن” في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.
وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل السلبي، لكن يوسف بولسن خطف هدف الفوز للمنتخب الدنماركي قبل خمس دقائق فقط من النهاية، موجها ضربة موجعة للمنتخب السويسري الذي كان الفريق الأفضل في أغلب فترات المباراة.
ورفع المنتخب الدنماركي رصيده إلى 12 نقطة لينتزع صدارة المجموعة بفارق الأهداف فقط أمام نظيره الأيرلندي الذي تعادل مع منتخب جورجيا سلبيا في وقت سابق اليوم، بينما تجمد رصيد المنتخب السويسري عند ثماني نقاط في المركز الثالث، علما بأن مباراة اليوم كانت السادسة للدنمارك والخامسة لسويسرا في المجموعة.
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