هيون سو يلتحق بالهلال.. والتدريبات الجماعية تشهد مشاركة العابد

صحيفة الخليج الالكترونية

واصل فريق الهلال لكرة القدم مساء اليوم السبت تدريباته الاعتيادية تحضيرا لاستئناف المنافسات حيث ركز المدير الفني رازافان لوشيسكو في الحصة التدريبية على النواحي التكتيكية وسط متابعة فهد بن نافل.

وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة نواف العابد بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي فيما واصل سالم الدوسري والمعيوف ومحمد كنو برامجهم التأهيلية، كما التحق المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو بتدريبات الفريق بعد عودته من الإجازة، ومنح رازفان لاعبي الفريق راحة لمدة يوم على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء يوم الاثنين.