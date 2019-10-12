فرنسا تعلق تصدير معدات حربية إلى تركيا يمكن استخدامها في سورية

الخليج - أ ف ب

أعلنت وزارتا الخارجية والجيوش الفرنسيتان السبت أن “فرنسا قررت تعليق أي مشروع لتصدير معدات حربية إلى تركيا يمكن استخدامها في إطار الهجوم في سورية”.

واوضحت الوزارتان في بيان أن “مفعول هذا القرار فوري”، لافتتين إلى أن “مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي الذي يجتمع في 14 أكتوبر في لوكسمبورغ سيكون مناسبة لتنسيق مقاربة أوروبية في هذا الصدد”.