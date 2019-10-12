- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أتاح مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عدد من الوظائف الإدارية والصحية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير؛ للعمل في الظهران، والأحساء، وبقيق.
وأوضح أن الوظائف بالمسميات التالية: «مساعد محلل وظيفي- تقنية المعلومات، أخصائي أشعة، مدير التمريض، أخصائي أطفال العناية المركزة، ممرض أول- وحدة الأورام، ممرض أول- الرعاية الطبية/ الجراحية، ممرض أول- الرعاية الأولية/ الخارجية، ممرض أول- الرعاية الأولية/ الخارجية، فني أول معالجة معقمة.
يشار إلى أن التقديم متاح حاليًا ، ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي هنــــــــــــــا .
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.