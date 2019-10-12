وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي

صحيفة الخليج الالكترونية

أتاح مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عدد من الوظائف الإدارية والصحية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير؛ للعمل في الظهران، والأحساء، وبقيق.

وأوضح أن الوظائف بالمسميات التالية: «مساعد محلل وظيفي- تقنية المعلومات، أخصائي أشعة، مدير التمريض، أخصائي أطفال العناية المركزة، ممرض أول- وحدة الأورام، ممرض أول- الرعاية الطبية/ الجراحية، ممرض أول- الرعاية الأولية/ الخارجية، ممرض أول- الرعاية الأولية/ الخارجية، فني أول معالجة معقمة.

يشار إلى أن التقديم متاح حاليًا ، ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي هنــــــــــــــا .