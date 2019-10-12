شاهد.. لحظة اصطدام قائد مركبة بإبلٍ سائبة على طريق سريع بالمملكة

صحيفة الخليج الالكترونية وثق مواطن بمقطع فيديو لحظة اصطدام سيارة جيب بجمل سائب على أحد طرق المملكة السريعة. ويظهر المقطع، الذي صوره قائد مركبة بهدف التوعية من خطر الإبل السائبة على الطرق، قطيعاً من الإبل السائبة تعبر طريقاً سريعاً، قبل أن يصطدم بها قائد المركبة بقوة.

ولم يتسن التأكد من تعرض قائد المركبة لإصابة، إلا أن الواضح أن المركبة لحق بها بعض الأضرار. انشر الخبر :

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