الجيش اليمني يحبط محاولة تقدم "الحوثيين" في صعدة

القاهرة - سبوتنيك. وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، إن "مجموعة من الحوثيين نفذوا محاولة تسلل باتجاه مواقع في جبال الربعة الاستراتيجية في جبهة الحشوة شرق صعدة".

وأكد الجيش اليمني "إفشال محاولة الحوثيين وتكبيد عناصرهم عدداً من القتلى والجرحى".

وفي سياق آخر، ذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني على حسابه في "تويتر"، أن "الفرق الهندسية انتزعت أكثر 97 لغماً من جبل عار والمناطق المحيطة به في جبهة النقعة بمديرية الصفراء شمال شرقي صعدة".

وأضاف أن "الألغام تنوعت بين 46 عبوة موجهة، و12 عبوة ذات أشراك مموهة، و39 لغماً فرديا".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس / آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية في مقدمتها الإمارات، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر عام 2014.

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وتنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متكررة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وعلى أراضي المملكة.

وتسببت غارات التحالف، وكذلك القصف المتبادل بين قوات الحكومة اليمنية المدعومة من "التحالف"، والقوات المتحالفة مع الحوثيين، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق.

ووفقا للأمم المتحدة، يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم ويحتاج ما يقرب من 80 بالمئة من إجمالي عدد السكان أي 24.1 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية.