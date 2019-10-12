أبرزها خفض مستوي السكر.. تعرف على فوائد زيت الزنجبيل

السبت 12 أكتوبر 2019

الزنجبيل

الخليج 365 ـ متابعات

يعتبر الزنجبيل نباتًا عطريًا مميزًا يتميز بطعمه اللاذع ورائحته القوية، ويُستخدم كنوع من أنواع التوابل التي تُضاف إلى العديد من وصفات الطعام، ويُستخرج زيت الزنجبيل من هذه النبتة، ويحتوي على العديد من المركبات الكيميائية التي تُفيد في علاج العديد من الأمراض.



وتعد أبرز فوائد زيت الزنجبيل:

1-يُعزز عمليّة الهضم السليم، كما يعالج عسر الهضم، وتشنجات المعدة.

2-يُخفف آلام المفاصل، والعضلات وغيرها؛ لاحتوائه على مادة "الزنجيبينالمُسكنة والمهدئة للآلام.

3-يُعزز أداء القلب والأوعية الدموية، وذلك يُؤدي إلى حماية القلب من الإصابة بالنوبات القلبية، وتصلب الشرايين، ويُخفض نسبة الكولسترول في الدم.

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4-يُعالج أمراض الجهاز التنفسي، فرائحة زيت الزنجبيل القوية تساعد على القضاء على نزلات البرد، والرشح، والسعال الشديد، والربو.

5-يُقلل من الاكتئاب الشديد، والضغط النفسي، والتوتر.

6-يُخفِض مستويات السكر في الدم.

7-يُساعد على علاج بعض أنواع السرطان، فالزنجبيل المطحون يقضي على خلايا سرطان المبيض، كما يُبطئ نمو خلايا سرطان القولون والمستقيم، ويُكافح أنواعًا عدة من الخلايا السرطانيّة، كسرطان الرئة، والبروستاتا، والجلد، والبنكرياس.

8-يُسهم في التخلص من الوزن الزائد بإضافته إلى المشروبات الساخنة، ما يمدّ الشخص شعوراً بالشبع وبالتالي يتناول كميات قليلة من الطعام ويقوم بحرق الدهون المتراكمة في الجسم.

9-يُقوي الشعر، ويُنشط الدورة الدموية في فروة الرأس، ما يؤدي إلى تطويله.

10-يُحافظ على نضارة البشرة، ويحميها من الشيخوخة المبكرة .