شكرا لقرائتكم خبر عن 93 % ارتفاعاً في قطع الأشجار بالأمازون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ازداد قطع الأشجار في غابات الأمازون البرازيلية بنسبة 93% خلال الأشهر التسعة لأولى من العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي.

وفي المجموع قطعت أشجار من مساحة توازي 7853 كيلومتراً مربعاً، مقارنة بـ4075 كيلومتراً مربعاً بين يناير وسبتمبر الماضي 2019، وفق المعهد الوطني للأبحاث الفضائية (إنبي).

وفي عام 2018 كانت المساحة الإجمالية التي قطعت منها أشجار توازي 4947 كيلومتراً مربعاً. وفي سبتمبر وحده، أزيلت أشجار من مساحة 1447 كيلومتراً مربعاً، بارتفاع نسبته 96%، مقارنة بالشهر عنيه من العام الماضي. وفي أغسطس أزيلت الأشجار من 1700 كيلومتر مربع.

ويرجح الخبراء أن ترتفع المساحة إلى 10 آلاف كيلومتر مربع في نهاية 2019، وهو مستوى لم يسجل منذ عام 2008.

وتؤكد آخر البيانات التي جمعها معهد «إنبي» من الأقمار الصناعية أن موجة الحرائق الأخيرة هي الأوسع من نوعها منذ 7 سنوات. فقد نشب 131.600 ألف حريق في البرازيل التي تضم 60% من غابة الأمازون، منذ يناير الماضي.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، شهدت أكبر غابة مطرية في العالم ارتفاعاً في الحرائق الحرجية بنسبة 41%، بالمقارنة مع الفترة عينها من العام الماضي.