تشيكيا تُودِّع «سيناترا الشرق»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اليوم الحداد الوطني في تشيكيا، حيث احتشد سياسيون ومشاهير وأصدقاء وأقارب المغني التشيكي الشهير كاريل جوت في العاصمة براج، لإلقاء تحية أخيرة على الفنان الملقب بـ«سيناترا الشرق» الذي توفي الثلاثاء الماضي عن 80 عاماً، إثر صراع مع سرطان في الدم.

وحضر المراسم الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، ورئيسا الوزراء التشيكي أندريه بابيش، والسلوفاكي بيتر بيليجريني، إلى جانب حشد من الشخصيات السياسية والفنية.

وكان حوالي 50 ألف شخص فد توافدوا إلى قصر براج لإلقاء تحية أخيرة على الجثمان.

وولد جوت في 14 يوليو 1939، وأصبح في الستينات أول مغني منوعات من أوروبا الشرقية يقدم عروضاً بانتظام في الشق الغربي من القارة.

وخاض أنواعاً موسيقية عدة، من الروك إلى الأوبرا، مرورا بالبلوز والبوب والكانتري، بعدما تخلى عن مسيرته كتقني كهربائي سنة 1959 ليكرس وقته للموسيقى.

وكرمه الرئيس جوستاف هوساك سنة 1985 بمنحه لقب «الفنان الوطني».

وبيعت أكثر من 50 مليون نسخة من أعماله في حوالي 20 بلداً.