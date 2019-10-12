محمد بن راشد ومحمد بن زايد: آبي صانع حقيقي للسلام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا بمناسبة فوزه بجائزة نوبل للسلام.

وأكد سموهما أن رئيس وزراء إثيوبيا رجل حكمة وصانع أمل.

ونوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن فوز آبي أحمد بجائزة نوبل للسلام مستحق، إذ إنه رجل حكمة وتنمية وصانع حقيقي للسلام ومحب للخير لشعبه وللجميع في قارة إفريقيا.

وغرد سموه على تويتر: «نبارك لفخامة رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد فوزه المستحق بجائزة نوبل للسلام... رجل حكمة وتنمية وصانع حقيقي للسلام... ومحب للخير لشعبه وللجميع في قارة إفريقيا... وهو صديق لدولة الإمارات.. وقريب من قلوب شعبها.. ألف مبروك»، كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن آبي رجل حكيم صنع السلام والأمل في بلده وجواره، مشدداً سموه على أن التكريم جاء في محله لشخصية استثنائية.

وغرد سموه على تويتر: «خالص التهاني لصديقي العزيز رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، بفوزه المستحق بجائزة نوبل للسلام... رجل حكيم صنع السلام والأمل في بلده وجواره، تكريم في محله لشخصية استثنائية».

من جهة أخرى توشحت معالم الدولة بألوان العلم الإثيوبي، احتفاءً برئيس وزراء جمهورية إثيوبيا آبي أحمد بمناسبة فوزه بجائزة نوبل للسلام 2019.

فقد عرض مبنيى أدنوك في أبوظبي وبرج خليفة في دبي، صورة جمعت صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وآبي أحمد، وأرفق الصورة بتهنئة بمناسبة الفوز. كما أضاءت بلدية مدينة أبوظبي جسر الشيخ زايد بألوان علم إثيوبيا.