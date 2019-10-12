الدفاع التركية تعلن تحييد 459 مقاتلا كرديا منذ انطلاق "نبع السلام"

وجاء في بيان لوزارة الدفاع "بلغ العدد الإجمالي لإرهابي حزب "ب ي د/بي كا كا" الذين تم تحييدهم خلال عملية نبع السلام الجارية في شرق الفرات هو 459".
كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم " نبع السلام".
وادعت تركيا أن "العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".
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