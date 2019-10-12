- 1/2
- 2/2
© AP Photo / Uncredited
وتحدث رئيس الحكومة عن الوزراء الذين غادروا الحكومة قائلا: "خروجهم من الحكومة لا ينقص مطلقا من مكانتهم، لأنهم قاموا بأمور مفيدة للوطن والمواطنين".
ثم أشار العثماني معلقا على التعديل الحكومي والإصلاح، "العمل السياسي يجب أن يكون شريفاً وفي مصلحة الوطن، نحن الحزب الأوّل في السّاحة ويجب أن نقود هذه المعركة وأن نعيد الثّقة للأحزاب"، مثمّناً أداء وزراء حزبه في الحكومة، قائلا: "وزراؤنا أنجزوا أموراً عملية مفيدة للوطن والمواطنين".
واستقبل العاهل المغربي حكومة سعد الدين العثماني المعدلة والتي أدت اليمين الدستورية أمامه، وتتكون الحكومة الجديدة من 23 وزيرا بعد أن تم إلغاء جميع مناصب كتابة الدولة وتجميع بعض القطاعات الوزارية مما سمح بتقليص أعضاء الحكومة من 39 وزيرا وكاتب دولة إلى 23 وزيرا فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الحكومة المغربية يصف أحد الوزراء بأعجوبة الزمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.