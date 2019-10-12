رئيس وزراء إثيوبيا يدعو السودان لتوفير الغذاء لبلاده مقابل الطاقة

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، أكد آبي أحمد في الاجتماع المشترك الذي عُقد بالقصر الوطني، على "دعم بلاده الدائم للسودان في كل المحافل الدولية حتى يتم رفع اسمه من قائمة الإرهاب".

وعقد الجانبان السوداني والإثيوبي اجتماعاً وزارياً مشتركاً رأسه من الجانب السوداني، رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، ومن الجانب الإثيوبي، آبي أحمد.

وشدد آبي أحمد على "أهمية التعاون بين السودان وإثيوبيا في مجال الطاقة، حيث توفر إثيوبيا الطاقة للسودان ويوفر السودان الغذاء لإثيوبيا".

وأشاد آبي بالثورة السودانية وقال "حقيقة إن الثورة أحدثت تغييراً في السودان وستفتح آفاقاً جديدة له".

كما أثنى رئيس الوزراء الإثيوبي، على موقف حمدوك، لمنح السلام أولوية لأن السلام يخلق التحول ويُحدث الاستقرار.

وبدوره أشاد حمدوك بالدور الإثيوبي في اقناع كل الفعاليات السياسية السودانية المختلفة بالانتقال الديمقراطي.

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وشارك في الاجتماع الوزاري وزراء الخارجية والدفاع والطاقة والتعدين والصناعة والتجارة من الجانب السوداني ونظرائهم من الجانب الإثيوبي.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، قد فاز، أمس الجمعة، بجائزة نوبل للسلام لعام 2019، لجهوده من أجل إقرار السلام مع إريتريا.

واستعادت إثيوبيا وإريتريا العلاقات، في يوليو/تموز 2018، بعد سنوات من العداء وبعد حرب حدودية استمرت من عام 1998 إلى عام 2000.

وقيمة الجائزة 9 ملايين كرونة سويدية أي ما يساوي حوالي 900 ألف دولار، وسيكون تقديمها في أوسلو في الـ 10 من ديسمبر/كانون الأول القادم.