بوتين يلمح لوساطة بين إيران وجيرانها









اسماء السيد - نصر المجالي: دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السعودية والإمارات إلى إقامة حوار مباشر مع جارتهما إيران لحل المشاكل العالقة بينهم.

وأشاد بدور السعودية كلاعب دولي على المستويين السياسي والاقتصادي وكذلك بالدور "المهم" الذي تلعبه الإمارات في حل الأزمات في المنطقة.

وقال بوتين في حديث يذاع يوم الأحد، مع قنوات "RT الناطقة بالعربية والعربية وسكاي نيوز عربية" عشية زيارته إلى الرياض وأبوظبي، إن الحوار ضروري بين الطرفين لفهم دقائق الأمور وخفاياها والقضايا الإشكالية، مشددا على أن الطرفين صاحبي العلاقة هما وحدهما فقط القادران على حل خلافاتهما.

وأكد بوتين أن لدى روسيا علاقات جيدة مع إيران و"الأصدقاء العرب" وستبذل قصارى جهدها لخلق الظروف اللازمة لديناميكية إيجابية في هذا الاتجاه.

وأشاد بوتين بدور السعودية كلاعب دولي على المستويين السياسي والاقتصادي وكذلك بالدور "المهم" الذي تلعبه الإمارات في حل الأزمات في المنطقة. وأعرب عن إدانته للهجمات التي استهدفت منشآت شركة أرامكو، بغض النظر عن الجهة التي تقف وراءها.

علاقات جيدة

وشدد الرئيس الروسي على أن زيارته السعودية والإمارات تأتي لضبط الساعة على توقيت واحد، في اتجاهات وقضايا مختلفة. وأكد وجود علاقات طيبة تربطه بين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد أيضا،

وقال: لن أكشف سرا كبيرا إذا قلت إننا على اتصال دائم مع قيادة الإمارات العربية المتحدة، بل ونشأت لدينا تقاليد وممارسة معينة، فلدينا إمكانية ضبط ساعات نشاطنا

وتناول اللقاء العلاقات بين الرياض وموسكو، كذلك الاعتداء الإرهابي الأخير على منشآت أرامكو النفطية وتأثيره على مستقبل أسواق الطاقة. كما تطرقت المقابلة التلفزيونية إلى دور إيران التخريبي في المنطقة وسباق التسلح.

وقال الرئيس الروسي: "نحن ننظر إلى (المملكة) العربية السعودية كدولة صديقة لنا. لقد نشأت لديّ علاقات طيبة مع الملك، ومع الأمير ولي العهد أيضاً. علاقاتنا تتطور عملياً في كافة الاتجاهات".

حادث ارامكو

وجدد الرئيس الروسي إدانته للحادث الإرهابي الذي تعرضت له منشآت أرامكو النفطية في السعودية، مشيراً إلى عدم دراية روسيا بشأن الجهة التي تقف خلف الهجوم.

وأضاف: "لقد قلت للتو، وأريد أن أكرر: بغض النظر عمن يقف وراء هذا الحادث فإننا ندين هذا النوع من الأعمال. هذا هو بالضبط ما قلته. لا يمكن أن يكون هناك تفسير مزدوج.. تخيل، نحن لا نعرف. في اليوم التالي، سألت كلا من رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية ووزير الدفاع.. لا، نحن لا نعرف".

تهديد حلف الأطلسي

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وأكد الرئيس الروسي أن موسكو تشعر بتهديد إزاء التوسع المستمر لحلف شمال الأطلسي، مشيراً إلى اقتراب الحلف العسكري من البنية التحتية للحدود الروسية.

وقال: "بالطبع نشعر بهذا التهديد. وكنا دائماً نشعر به، وتحدثنا عن ذلك باستمرار. وكانوا يجيبوننا طوال الوقت: لا تخافوا، فهذا ليس ضدكم، ولا وجود لأي تخوف هنا، لأن الناتو يتحول وهو لم يعدْ منظمة عسكرية ولا يحمل صفة عدوانية" وما إلى ذلك.. ولكن لم يغير ميثاق الناتو.

فهناك مادة فيه تتحدث (لا أذكر، المادة الخامسة، أو غيرها، يمكن أن أخطئ) عن الدعم العسكري لأعضاء منظمتهم وغيرها من المسائل. إنه حلف عسكري. وبالطبع عندما تقترب البنى التحتية لحلف عسكري من حدودنا فهذا لا يولد لدينا أي سرور".

مصالح ايران

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إيران لا يمكن أن لا يكون لها مصالحها في منطقة الشرق الأوسط، ويجب احترامها. وقال إنها لديها قوة كبيرة موجودة على الأرض منذ آلاف السنين، ولا يمكن ألا تكون لديهم مصالحهم الخاصة ويجب أن يعاملوا باحترام.

أما بالنسبة لروسيا سنبذل قصارى جهدنا، قال بوتين، ستعمل لخلق الظروف اللازمة لمثل هذه الديناميكية الإيجابية في الحوار بين ايران وجيرانها "وأظن أن لدى روسيا علاقات جيدة مع إيران وكذلك مع أصدقائنا العرب".

القوى في سوريا

وقال الرئيس الروسي إن تواجد أي طرف بطريقة غير شرعية في سوريا يجب أن يغادر البلاد، وهذا ينطبق على جميع الدول. وأضاف: "أي أحد موجود على أراضي أي دولة، بشكل غير شرعي، كما هو الحال في الجمهورية العربية السورية، يجب عليه مغادرة هذه الأراضي. وهذا ينطبق بشكل عام على جميع الدول".

وأضاف بوتين "إذا أعلنت القيادة الشرعية المستقبلية في سوريا، أنها لم تعد بحاجة إلى وجود القوات المسلحة الروسية، فإن ذلك بالطبع ينطبق أيضا على روسيا".

وأشار بوتين، إلى أن "روسيا تناقش وبصراحة مع الشركاء من إيران وتركيا والولايات المتحدة، عدم قبول الوجود الأجنبي غير الشرعي في سوريا".

وأوضح، "اليوم، نحن نناقش هذه المسألة بصراحة تامة مع جميع شركائنا - سواء الشركاء الإيرانيين أو الأتراك؛ وتحدثنا مراراً حول هذا الأمر مع شركائنا الأميركيين".

وشدد بوتين، على أنه "يجب على أولئك المتواجدين في سوريا بشكل غير شرعي مغادرة البلاد، وهذا ينطبق على جميع الدول".

وتابع قائلا: "لقد تحدثت بصراحة مع نظرائي: يجب إخلاء أراضي سوريا من الوجود العسكري الأجنبي، ويجب استعادة وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية بالكامل".