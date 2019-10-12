دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تقدم الإصدار الأقل تكلفة من سلسلة Note بعنوان Galaxy Note 10 Lite ظهر على التقنية بلا حدود.

أشار تقرير نشر خلال الفترة الماضية إلى خطط سامسونج لإطلاق إصدار أقل تكلفة من سلسلة هواتف Note 10، واليوم جاءت تفاصيل جديدة تشير إلى أن هذا الإصدار ينطلق بعنوان Galaxy Note 10 Lite.

جاء تقرير من SamMobile ليكشف عن بعض التفاصيل الجديدة حول إصدار سامسونج القادم من سلسلة هواتف Note 10 والذي يأتي بتكلفة أقل، حيث أشار التقرير إلى أن العنوان المتوقع لهذا الإصدار هو Galaxy Note 10 Lite، مع توقعات بإطلاق هذا الإصدار خلال بضعة أشهر.

كما يشير تقرير SamMobile إلى أن هاتف Galaxy Note 10 Lite سيأتي بمواصفات أقل من الإصدار الرئيسي من سلسلة Galaxy Note 10.

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من جانب أخر يعرف هاتف Galaxy Note 10 Lite الآن بنموذج رقم SM-N770F، ومن المتوقع أن ينطلق إلى الأسواق الأوروبية باثنان من الإختيارات في الألوان على الأقل هما الأسود والأحمر.

يذكر أن التسريبات والتقاير التي نشرت لم تأتي على ذكر المواصفات المتوقعة لهاتف Galaxy Note 10 Lite، إلا أن هذا الإصدار سيحاكي إصدار سامسونج من سلسلة Note الذي قدم في عام 2014 بعنوان Galaxy Note 3 Neo، والذي قدم للأسواق كبديل بسعر أقل للمستخدمين من الإصدار الرئيسي Galaxy Note 3.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تقدم الإصدار الأقل تكلفة من سلسلة Note بعنوان Galaxy Note 10 Lite ظهر على التقنية بلا حدود.