دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة حية لهاتف Realme X2 Pro قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.

رصدت صور حية لهاتف Realme المرتقب Realme X2 Pro والتي تؤكد على بعض من مواصفات الهاتف التي كشف عنها في تسريبات سابقة، ويأتي على رأسها تقنية شحن سريع بقدرة 50W.

ينطلق هاتف Realme X2 Pro قريباً بمعالج Snapdragon 855 Plus، مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل في الجهة الخلفية، مع شاشة تدعم معدل تحديث 90 Hz.

وتؤكد الصور الحية اليوم عن إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية بتصميم رأسي يتوسط الجهة الخلفية، بينما يأتي شعار “Realme” في الجاتب الأيمن بشكل أفقي إلى أسفل الكاميرة.

وفي الجهة الأمامية تضم الشاشة نتوء القطرة لمستشعر الكاميرة الأمامية، كما تكشف التسريبات المصورة الحية عن سماعة Realme Buds اللاسلكية،أيضاً يظهر في إحدى الصور قاعدة الشحن Realme Power Bank بقدرة بطارية 10000 mAh والتي تتوفر بالفعل في السوق الهندي والسوق الصيني.

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وتتميز شاشة هاتف Realme X2 Pro بتصميم مسطح كما يظهر في الصور مع إطار نحيف في الجزء السفلي من الشاشة، أيضاً يأتي أحد جانبي الهاتف بزر التشغيل، بينما يأتي الجانب الأخر بزر التحكم في الصوتيات، كما أشارت تسريبات سابقة إلى أن هاتف Realme X2 Pro يضم منفذ USB C.

يذكر أن التسريبات المصورة الحية لهاتف Realme X2 Pro قد أكدت أيضاً على تقنية شحن سريع SuperVOOC بقدرة تصل إلى 50W، والذي يأتي ليدعم آداء أسرع في الشحن مقارنة بهاتف Realme X2 الذي جاء بتقنية شحن VOOC 4.0 بقدرة 30W.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة حية لهاتف Realme X2 Pro قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.