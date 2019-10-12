دبي - بواسطة محمد فارس تطبيق Pocket Casts يدعم الآن تفعيل الوضع المُظلم حسب إعداد النظام © Tech World قدمت بواسطة

تتسارع الآن العديد من التطبيقات لإضافة الوضع المُظلم بعد أن قام كل من إصدار أندرويد 10 و iOS 13 بتطبيفه على مستوى النظام. ومع ذلك، كان لبعض التطبيقات خيار السمة الداكنة لسنوات، ولكن الشيء الوحيد الذي يحتاجون إلى تغييره هو جعله يحترم إعداد النظام للوضع المظلم.

هذا هو الحال مع تطبيق مُشغّل البودكاست Pocket Casts حيث بات يدعم هذا الخيار، وذلك في أحدث إصدار تجريبي للتطبيق يحمل رقم إصدار Pocket Casts 7.5.3 على أندرويد. حيث أضافت هذه النسخة خيارًا جديدًا للسماح للمستخدمين بتحديد ما إذا كان ثيّم التطبيق يتبع إعداد الوضع المظلم لنظام أندرويد، ليتم تشغيله بعد ذلك تلقائيًا.

لذلك سينتقل التطبيق بين ثيّم الضوء والظلام، اعتمادًا على ما تم تعيينه من قبلك، على أن يعمل ذلك على نظام أندرويد 10، ويجب أن يكون متوافقًا أيضًا مع الوضع الليلي من سامسونج على إصدار أندرويد 9.0، وربما على أجهزة أخرى أيضًا.

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كما وتتضمنت هذه النسخة التجريبية بعض التغييرات الأخرى، والتي أبرزها:

محو سجل الاستماع إلى البودكاست من خلال زر مباشر.

أصبح الاختيار المتعدد الآن ممكنًا عند إضافة ملفات صوتية يدويًا إلى التطبيق.

ميزة الضغط المستمر لتحديد الملفات.

مجموعة من الإصلاحات والتحسينات الأخرى.

يُذكر أخيرًا، بأن تطبيق البودكاست هذا، قد أصبح تطبيق Pocket Casts متاحًا لجميع مستخدمي أندرويد بشكل مجاني.

وإذا كنت ترغب في الاستفادة من هذه المزايا التجريبية الجديدة، فعليك الانضمام إلى المجتمع التجريبي للتطبيق على متجر جوجل بلاي.

التدوينة تطبيق Pocket Casts يدعم الآن تفعيل الوضع المُظلم حسب إعداد النظام ظهرت أولاً على عالم التقنية.