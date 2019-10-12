ألمانيا تحظر تصدير أسلحة لتركيا يمكن استخدامها في سوريا

فقد نقلت صحيفة "بيلد أم زونتاج" عن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قوله السبت إن حظر تصدير الأسلحة إلى تركيا جاء كرد فعل على "الهجوم التركي علىوحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا".
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وقال الوزير للصحيفة الأسبوعية "على خلفية الهجوم العسكري التركي في شمال شرقي سوريا، فإن الحكومة الفيدرالية (الألمانية) لن تصدر أي تصاريح جديدة لجميع المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها من قبل القوات التركية في سوريا".
يشار إلى أن ألمانيا صدرت أسلحة إلى تركيا في العام 2018 بقيمة 268 مليون دولار، وهو ما يمثل ما يقرب من ثلث جميع صادرات الأسلحة الألمانية، وفقا للصحيفة.
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