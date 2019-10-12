شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية السودان تشيد بعلاقات بلادها مع المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة أسماء عبد الله، بالعلاقات الثنائية بين بلادها، والمغرب، وذلك لدى استقبالها، اليوم، السبت، محمد ماء العينين إبراهيم سفير المغرب في السودان.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، إن أسماء عبد الله نوهت بمستوى التعاون الثنائي بين السودان والمغرب، في مختلف المجالات.

ومن جانبه، قال السفير المغربي إن بلاده ستقوم بزيادة وتنويع استثماراتها في مجالات الزراعة والري وحصاد المياه والتعدين، في السودان، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على إحياء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

في غضون ذلك، استقبلت وزيرة خارجية السودان، القائم بالأعمال البحريني الجديد، عبدالله الربيعي، وأكدت حرص السودان على تعزيز العلاقات بين البلدين. من جانبه ، أشاد القائم بالأعمال البحريني، بالتطورات السياسية في السودان والحضور القوي له، في المحافل الدولية في الآونة الأخيرة، وقدم دعوة لوزيرة خارجية السودان، للمشاركة في منتدى المنامة السنوي.