شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تضع خطة لمواجهة التلوث بعد التسرب النفطى من الناقلة الإيرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية فى بيان لها اليوم، أنها فعّلت "الخطة الوطنية لمكافحة التلوث"، بالتعاون مع الجهات المختصة، وذلك إثر التسرب النفطى من ناقلة النفط الإيرانية فى المياه الدولية بالبحر الأحمر، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأضاف البيان، أن الهيئة تقوم بعملية تقييم الآثار البيئية التى ترتبت على ذلك، وتؤكد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة سواحل المملكة بيئياً.ش