شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تضع خطة لمواجهة التلوث بعد التسرب النفطى من الناقلة الإيرانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية فى بيان لها اليوم، أنها فعّلت "الخطة الوطنية لمكافحة التلوث"، بالتعاون مع الجهات المختصة، وذلك إثر التسرب النفطى من ناقلة النفط الإيرانية فى المياه الدولية بالبحر الأحمر، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وأضاف البيان، أن الهيئة تقوم بعملية تقييم الآثار البيئية التى ترتبت على ذلك، وتؤكد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة سواحل المملكة بيئياً.ش
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تضع خطة لمواجهة التلوث بعد التسرب النفطى من الناقلة الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.