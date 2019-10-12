شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك سعود تنظم 3 ندوات علمية فى معرض "الصقور والأسلحة" بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم جامعة الملك سعود، ممثلة فى قسم الحيوان بكلية العلوم خلال معرض الصقور والأسلحة، المقام ضمن فعاليات موسم الرياض، ثلاث ندوات علمية، تتطرق إلى الموضوعات المتعلقة بمجالات البيئة والكائنات الحية بما فى ذلك الصقور، وما توصلت إليه الدراسات الحديثة بشأن رعايتها وتربيتها، ومن أبرز ندواتها "تأثير البيئة على الكائنات الحية"، و"توجهات حديثه للحفاظ على الصقور فى المملكة العربية السعودية" و"الطفيليات فى الصقور وكيفية مكافحتها"، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وتسهم تلك الندوات فى تعزيز ثقافة حماية البيئة وآلية التعامل مع فئة الصقور، وفقاً لأبرز تلك الدراسات والتجارب، إضافة إلى ما يمكن أن يقدمه الأكاديميين فى إثراء المعرض وزواره والمهتمين فى مجال الصقور.